الأسباب الحقيقية لإقالة تشافي

التحضير البدني والقرارات الفنية

لم يكن لابورتا راضيًا عن أداء اللاعبين فنيًّا أو حتى بدنيًّا، حيث ضرب الكاتب مثلا بمباراة انتويرب، فالفريق لم يكن لديه شيء على المحك وقرر تشافي إراحة ليفاندوفسكي وغوندوغان.

ونقل الكاتب عن مصادر بأن الرئيس لابورتا، أجبر تشافي على تصحيح ذلك، وهذا القرار لم يمر دون أن يلاحظه اللاعبون.

الشكوى الرئيسية للفريق كانت تتعلق بالتحضير البدني، الفريق لم يكن يعمل بشكل جيد، وكان يصل إلى الدقائق النهائية من المباراة بمجهود كبير.

تحدث اللاعبون أنفسهم مع المدرب لتحسين هذا الجانب، وكان هناك عدة لاعبين غير راضين تمامًا عن كيفية سير الأمور، مثل رافينها، وأراوخو، وكوندي، وليفاندوفسكي.