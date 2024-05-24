الأسباب الحقيقية لإقالة تشافي
كشف الإعلامي لويس روخو، السبب الحقيقي لاتخاذ خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، قرارًا بإقالة تشافي، رغم الاتفاق على بقائه لقيادة الفريق الكتالوني.
نادي برشلونة الإسباني أعلن، اليوم الجمعة، إقالة مدربه تشافي هيرنانديز عقب نهاية الموسم الحالي.
وقال برشلونة، في بيان رسمي، إنه وجّه الشكر رسميًّا لمدربه تشافي هيرنانديز عقب نهاية الموسم الحالي.
وفنّد لويس روخو أسباب قرار إدارة برشلونة، بإقالة تشافي، بعد نشره مقالًا في صحيفة (MARCA) الإسبانية كشف فيها الأسباب الحقيقية لهذا القرار.
وفيما يلي الأسباب الأربعة التي دفعت لابورتا لإقالة تشافي:
الشعور بالخيانة
أول أسباب الإقالة هو تصريح تشافي بأنه لن يستطيع المنافسة مع ريال مدريد، ووقتها شعر بها الرئيس بشكل سيء للغاية؛ لأنه شعر بالخيانة من المدرب.
وأوضح: "تشافي قد أخبر لابورتا بالعكس قبل أيام قليلة، وشعر بالخيانة من جانب تشافي بعد هذا التصريح".
التحضير البدني والقرارات الفنية
لم يكن لابورتا راضيًا عن أداء اللاعبين فنيًّا أو حتى بدنيًّا، حيث ضرب الكاتب مثلا بمباراة انتويرب، فالفريق لم يكن لديه شيء على المحك وقرر تشافي إراحة ليفاندوفسكي وغوندوغان.
ونقل الكاتب عن مصادر بأن الرئيس لابورتا، أجبر تشافي على تصحيح ذلك، وهذا القرار لم يمر دون أن يلاحظه اللاعبون.
الشكوى الرئيسية للفريق كانت تتعلق بالتحضير البدني، الفريق لم يكن يعمل بشكل جيد، وكان يصل إلى الدقائق النهائية من المباراة بمجهود كبير.
تحدث اللاعبون أنفسهم مع المدرب لتحسين هذا الجانب، وكان هناك عدة لاعبين غير راضين تمامًا عن كيفية سير الأمور، مثل رافينها، وأراوخو، وكوندي، وليفاندوفسكي.
القضايا التكتيكية
داخل الإدارة الرياضية، كانت هناك قرارات تكتيكية لم تُعجبها من جانب تشافي، وكانت سببًا في خسارة الفريق مباريات مهمة.
لم يكن اللعب سلسًا طوال الموسم ولم يتم العثور على حلول، وكان المنافسون يتخطون الدفاع بسهولة في العديد من المباريات.
إدارة الأزمة
النادي يعتبر أيضًا أن تشافي لم يعرف كيفية إدارة أزمة الفريق هذا الموسم.
تصريحاته لم تساعد، وكذلك بعض الاجتماعات التي عقدها خارج المدينة الرياضية مع اللاعبين، فقط مع البعض، وأشخاص آخرين.
وفي الأيام الأخيرة كانوا يرون أنهم لم يكونوا قادرين على تنفيذ بعض التدابير التي تم الاتفاق عليها، مثل التحضير البدني أو المعالجين الفيزيائيين.