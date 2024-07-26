تتجه الأنظار، اليوم الجمعة، إلى العاصمة الفرنسية باريس لمتابعة حفل الافتتاح الرسمي لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

وتستضيف باريس المنافسات الأولمبية حتى يوم 11 أغسطس المقبل بمشاركة أكثر من 10 آلاف رياضي ينتمون إلى 206 دول حتى العالم.

وتشمل أولمبياد باريس 2024 منافسات في 32 رياضة مختلفة على رأسها كرة القدم اللعبة الشعبية الأولى بجانب ألعاب القوى والعديد من الرياضات المعتمدة من اللجنة الأولمبية الدولية.

ومن المنتظر أن يفتتح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منافسات دورة الألعاب الأولمبية على نهر السين في حفل استثنائي وفريد من نوعه.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات حفل الافتتاح في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة، بتوقيت مكة المكرمة.

ويذاع حفل الافتتاح عبر أكثر من 130 قناة تليفزيونية حول العالم، ولكن حقوق البث عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فازت بها قنوات bein sports التي تذيع الحفل مباشرة.

وانطلقت منافسات بعض الألعاب بشكل مبكر ضمن دورة الألعاب الأولمبية قبل حفل الافتتاح الرسمي على رأسها كرة القدم التي شهدت إقامة الجولة الأولى بمرحلة المجموعات.

وخاض منتخب فرنسا صاحب الضيافة أول مواجهة ضد الولايات المتحدة الأمريكية، وحقق فوزًا عريضًا بنتيجة 3-0 ضمن منافسات المجموعة الأولى والتي شهدت أيضًا فوز منتخب نيوزيلندا على حساب غينيا بنتيجة 2-1.

وشهدت المجموعة الثانية انتصارًا رائعًا لمنتخب المغرب على حساب الأرجنتين بنتيجة 2-1، كما فاز منتخب العراق بالنتيجة نفسها أمام أوكرانيا.

وحقق منتخب مصر التعادل في مستهل مشواره بالمجموعة الثالثة ضد جمهورية الدومينيكان، بينما فاز منتخب إسبانيا على حساب أوزبكستان بنتيجة 2-1.

وتفوق منتخب اليابان على باراغواي بنتيجة 5-0 في المجموعة الرابعة، بينما تعادل منتخب مالي مع إسرائيل بنتيجة 1-1.