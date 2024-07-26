أحالت رابطة الأندية المصرية إمام عاشور نجم خط وسط الأهلي إلى لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم؛ على خلفية شكوى تقدم بها نادي بيراميدز.

وأعلنت رابطة الأندية العقوبات الخاصة بأحداث مباراة بيراميدز وضيفه الأهلي التي أقيمت يوم الاثنين الماضي، وانتهت بفوز الفريق الأحمر بنتيجة 1-0 ضمن منافسات الجولة 31 للدوري المصري.

وقررت رابطة الأندية إيقاف محمد الشيبي لاعب بيراميدز لمدة 3 مباريات؛ بسبب اللعب العنيف ضد حسين الشحات لاعب الأهلي بجانب إيقاف خالد عبد الفتاح لاعب الفريق الأحمر لمدة مباراة للطرد في اللقاء نفسه.

وفرضت الرابطة غرامة مالية قدرها 25 ألف جنيه ضد بيراميدز؛ بسبب السلوك غير الرياضي من جماهيره بجانب 75 ألف جنيه ضد الأهلي؛ بسبب شغب جماهيره وحرمان 75 مشجعًا للفريق الأحمر من حضور لقاءين بالدوري.

وأحالت الرابطة شكوى الأهلي إلى لجنة الانضباط ضد ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز وأحمد زاهر المدير الإداري ولاعبي الفريق أحمد الشناوي حارس المرمى ومروان حمدي ومحمد الشيبي ومحمود عبد الحفيظ "زلاكة" ومحمود عبد العاطي "دونجا" وكريم حافظ.

وأحالت أيضًا الرابطة شكوى بيراميدز إلى لجنة الانضباط ضد محمد الجارحي ومحمد سراج عضوي مجلس إدارة الأهلي بجانب الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي والثنائي إمام عاشور وخالد عبد الفتاح.

وأكد مصدر برابطة الأندية أن إحالة الشكاوى للجنة الانضباط؛ لأن هذه الوقائع من اختصاصها، وليست من اختصاص لجنة المسابقات.

وقال مصدر بنادي بيراميدز لـ"إرم نيوز" إن سبب التقدم بشكوى ضد إمام عاشور للجنة الانضباط يرجع إلى قيامه بسلوك غير رياضي بتحريض زميله حسين الشحات على عدم مصافحة لاعبي بيراميدز.

وأكد أن ناديه اشتكى خالد عبد الفتاح لعدم امتثاله لقرار الطرد وجلوسه على مقاعد البدلاء، رغم حصوله على البطاقة الحمراء، كما تمت شكوى محمد الجارحي ومحمد سراج لسخريتهما من النادي عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن بيراميدز قدم مقاطع فيديو تثبت تورط الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للأهلي في تحريض جماهيره على توجيه السباب ضد المنافس.

من جانبه، أكد مصدر مطلع داخل النادي الأهلي أنه لا تعليق من جانب ناديه على قرارات رابطة الأندية بشأن أحداث لقاء بيراميدز في الدوري.

وأضاف المصدر أن الأهلي ينتظر قرارات لجنة الانضباط بشأن تلك الأحداث ووقتها سيكون لكل حدث حديث.