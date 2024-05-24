الصفقة تمت.. موعد إعلان تعاقد برشلونة مع هانزي فليك

وحقق فليك نجاحات كبيرة للغاية مع بايرن ميونخ حيث توجه معه بسداسية تاريخية، غير أن لم يكن موفقا في حقبته مع منتخب ألمانيا.

وأكدت تقارير عديدة أن فليك متحمس للغاية للعمل كمدرب لبرشلونة.

وأنهى برشلونة الموسم بشكل مخيب للغاية، إذ لم يحقق أي لقب على الإطلاق.