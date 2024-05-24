الصفقة تمت.. موعد إعلان تعاقد برشلونة مع هانزي فليك
كشفت تقارير صحفية، أحدث تطورات عملية التفاوض بين برشلونة والمدرب الألماني هانزي فليك.
واستقر برشلونة على إقالة تشافي هيرناندز مدرب الفريق الحالي بعد خلاف مع خوان لابورتا رئيس النادي.
وقبل بضعة أسابيع، اتفق برشلونة وتشافي على استكمال عقد المدرب الذي ينتهي بنهاية الموسم القادم وتم إعلان الأمر في مؤتمر صحفي.
وبعدها بأيام نشب خلاف بين لابورتا وتشافي بسبب تصريحات الأخير عن وضعية النادي الاقتصادية وعدم رضاه على الصفقات التي تم التعاقد معها.
وحسب بي ان سبورتس، فإن مفاوضات برشلونة مع هانزي فليك مدرب ألمانيا وبايرن ميونخ السابق قد اكتملت فعليا.
وحسب التقرير، فإن برشلونة سوف يعلن التعاقد مع فليك، يوم الاثنين القادم.
وحقق فليك نجاحات كبيرة للغاية مع بايرن ميونخ حيث توجه معه بسداسية تاريخية، غير أن لم يكن موفقا في حقبته مع منتخب ألمانيا.
وأكدت تقارير عديدة أن فليك متحمس للغاية للعمل كمدرب لبرشلونة.
وأنهى برشلونة الموسم بشكل مخيب للغاية، إذ لم يحقق أي لقب على الإطلاق.