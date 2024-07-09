تفاعل المعلق الجزائري حفيظ دراجي مع هدف اللاعب لامين يامال نجم منتخب إسبانيا في مرمى فرنسا مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات دور الأربعة ببطولة كأس أوروبا "يورو 2024" المقامة حاليًا في ألمانيا.

وتقدّم منتخب فرنسا بهدف في الدقيقة التاسعة سجله كولو مواني بينما تعادل لامين يامال في الدقيقة 21 بهدف رائع من تسديدة قوية سكنت الشباك الفرنسية.

وأنهى منتخب إسبانيا الشوط الأول من عمر المباراة متقدمًا بنتيجة 1-2 بعدما سجل داني أولمو هدفًا ثانيًا في الدقيقة 25.

وقام حفيظ دراجي بالغناء للاعب منتخب إسبانيا بعدما سجل هدفه الأول في النسخة الحالية للبطولة القارية.

وردد دراجي كلمات الأغنية الشهيرة:" جميل جمال" للمطرب الراحل فريد الأطرش.

وقال دراجي بعد نهاية الغناء إن هدف يامال أعاد له ذكريات الأغنية التي تجاوز عمرها 40 عامًا على حد وصفه.

ويأمل منتخب إسبانيا تحقيق لقب اليورو للمرة الثالثة في تاريخه بعدما حقق اللقب في نسختي 2008 و2012.