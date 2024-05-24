بايرن ميونخ ينافس برشلونة على صفقة كبيرة

دخل بايرن ميونخ الألماني صراعًا مثيرًا مع برشلونة الإسباني لحسم التعاقد مع صفقة كبيرة في الموسم المقبل.

وكشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص في أخبار الانتقالات عن صراع بين برشلونة وبايرن ميونخ للفوز بخدمات داني أولمو نجم فريق لايبزيغ الألماني في الموسم المقبل.

وكتب رومانو عبر حسابه بموقع X أن بايرن ميونخ وضع داني أولمو ضمن القائمة المختصرة للاعبين المرشحين لارتداء قميص العملاق البافاري في الموسم المقبل.

وأشار إلى أن إدارة بايرن تعلم تمامًا قدرات أولمو وتتابع مستواه مع لايبزيغ عن كثب تمهيدًا للتعاقد معه في الموسم المقبل.