بايرن ميونخ ينافس برشلونة على صفقة كبيرة
دخل بايرن ميونخ الألماني صراعًا مثيرًا مع برشلونة الإسباني لحسم التعاقد مع صفقة كبيرة في الموسم المقبل.
وكشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص في أخبار الانتقالات عن صراع بين برشلونة وبايرن ميونخ للفوز بخدمات داني أولمو نجم فريق لايبزيغ الألماني في الموسم المقبل.
وكتب رومانو عبر حسابه بموقع X أن بايرن ميونخ وضع داني أولمو ضمن القائمة المختصرة للاعبين المرشحين لارتداء قميص العملاق البافاري في الموسم المقبل.
وأشار إلى أن إدارة بايرن تعلم تمامًا قدرات أولمو وتتابع مستواه مع لايبزيغ عن كثب تمهيدًا للتعاقد معه في الموسم المقبل.
ولكن بايرن ميونخ سيواجه منافسة قوية لحسم هذه الصفقة خاصة أن أولمو يعد أحد أهداف برشلونة منذ فترة وهناك اهتمام من النادي الكتالوني بضمه في الموسم المقبل.
ولن يكون برشلونة فقط المنافس الوحيد للبايرن على هذه الصفقة بل أن رومانو أكد وجود اهتمام من فريقين بالدوري الإنجليزي لاستقطاب أولمو.
وأشار رومانو إلى أن الشرط الجزائي في عقد داني أولمو مع فريقه الحالي لايبزيغ يبلغ 60 مليون يورو.
ويبلغ الإسباني داني أولمو 26 عامًا ويلعب في مركز الجناح الهجومي بجانب لاعب الوسط المهاجم.
وبدأ أولمو مسيرته مع ناشئي ريال سوسيداد الإسباني قبل رحيله من فريق الشباب إلى برشلونة الإسباني، ولكنه لم يتم تصعيده للفريق الأول ورحل إلى دينامو زغرب الكرواتي عام 2014 وعمره لا يتجاوز 17 عامًا.
ونجح أولمو في التألق مع دينامو زغرب في الفترة بين 2015 إلى 2020 قبل رحيله إلى لايبزيغ الذي يرتبط معه بعقد حتى 2027.
وخاض أولمو هذا الموسم 25 مباراة مع لايبزيغ وسجل 8 أهداف وصنع 5 لزملائه.