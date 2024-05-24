برشلونة الإسباني يفاوض برشلونة الإكوادوري لضم جوهرة جديدة

ورغم الخلافات العلنية التي اندلعت مؤخرا بين إدارة البلوغرانا (لابورتا وديكو) مع المدرب تشافي هيرنانديز، إلا أن هناك مساعي جادة من النادي لإبرام أولى الصفقات الصيفية وضم المهاجم الشاب في غضون الأسابيع المقبلة وفقا لما أودرته "سبورت".

وأكدت المصادر ذاتها أن ألين أوباندو يمتاز بأنه طويل القامة ويملك قدرات فنية مذهلة، أظهرها مع ناديه في دوري الدرجة الأولى في إكوادور، وفي الأشهر الأخيرة، ارتبط اسمه بنادي باريس سان جيرمان، من بين الأندية الأوروبية الكبرى الأخرى، لكن المفاوضات الأكثر تقدمًا هي مع نادي برشلونة.

وكشف أنطونيو ألفاريز، المرشح لرئاسة النادي في الانتخابات التي ستجرى نهاية الأسبوع الجاري: "لقد كنا منذ الاثنين، في كتالونيا وتحدثت مع رئيس النادي وأمضينا حوالي ثلاث ساعات في الإطلاع على منشآت الفريق، وعلى مركز الأداء العالي الخاص به وملعب يوهان كرويف، وتحدثت أيضا مع رافا يوستي، نائب الرئيس الرياضي وديكو، المدير الرياضي في النادي.

وتابع ألفاريز، في تصريحات إعلامية أن هناك تقدما في مسار المفاوضات لانتقال أوباندو إلى برشلونة.

وظهر المهاجم الشاب ألين أوباندو لأول مرة مع فريقه في عام 2022 في دوري الدرجة الأولى، منذ ذلك الحين أصبح يشارك باستمرار مع الفريق الأول على الرغم من أنه لم يتمكن من تسجيل كثير من الأهداف في بداياته هذا الموسم.