انقلاب لابورتا على تشافي يؤجل أولى صفقات برشلونة الصيفية

إدارة برشلونة قررت إقالة تشافي من منصبه والاستغناء عن خدماته، والتراجع عن الاتفاق الذي تم في شهر أبريل الماضي ببقائه في منصبه خلال الموسم الجديد.

ومن المرجح أن تعلن إدارة برشلونة عن قرارها بشأن تشافي عقب لقاء رايو فايكانو، يوم الأحد المقبل، في الدوري الإسباني.

وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، اليوم السبت، عبر منصة "إكس"، إن موقف تشافي "الغامض" قد يتسبب في فشل صفقة جويدو رودريغيز، لاعب وسط ريال بيتيس.

وأوضح رومانو: "اللاعب ينتظر التوقيع لبرشلونة، لكن وضع المدرب سيكون مهما".