انقلاب لابورتا على تشافي يؤجل أولى صفقات برشلونة الصيفية
تسبب انقلاب خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، على تشافي هرنانديز مدرب الفريق الأول لكرة القدم، وقرار الأول برحيل المدرب الشاب، في تأجيل أولى صفقات الفريق الكتالوني الصيفية.
إدارة برشلونة قررت إقالة تشافي من منصبه والاستغناء عن خدماته، والتراجع عن الاتفاق الذي تم في شهر أبريل الماضي ببقائه في منصبه خلال الموسم الجديد.
ومن المرجح أن تعلن إدارة برشلونة عن قرارها بشأن تشافي عقب لقاء رايو فايكانو، يوم الأحد المقبل، في الدوري الإسباني.
وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، اليوم السبت، عبر منصة "إكس"، إن موقف تشافي "الغامض" قد يتسبب في فشل صفقة جويدو رودريغيز، لاعب وسط ريال بيتيس.
وأوضح رومانو: "اللاعب ينتظر التوقيع لبرشلونة، لكن وضع المدرب سيكون مهما".
وطلب تشافي ضم جويدو رودريغيز صاحب الـ30 عامًا هذا الصيف، ليكون أولى صفقات برشلونة في الميركاتو المقبل.
وينتهي عقد رودريغيز مع بيتيس بنهاية الموسم الجاري، وكان سيوقع لبرشلونة بناء على طلب تشافي، ولكن قرار الرحيل المزمع أوقف المفاوضات.