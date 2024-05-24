أول لاعب من برشلونة يودع توني كروس
استأثر النجم الألماني، وصانع ألعاب ريال مدريد ومنتخب المانشافت توني كروس باهتمام غير مسبوق في وسائل الإعلام وعبر منصات التواصل الاجتماعي وسط الأسبوع الجاري وذلك عقب إعلانه المفاجئ عن اعتزاله نهائيا كرة القدم بعد نهائيات كأس أوروبا للأمم 2024 التي تحتضنها بلاده في يونيو ويوليو المقبلين.
ويوم الثلاثاء، نزل خبر إعلان كروس رسميا اعتزاله اللعب بمثابة المفاجأة المدوية في أوساط الكرة العالمية خصوصا أن الكثيرين كانوا ينتظرون مسار التفاوض بين اللاعب البالغ من العمر 34 عاما وإدارة الفريق الملكي حول تجديد التعاقد بين الطرفين لموسم إضافي.
وتهاطلت العبارات المؤثرة من قبل عدد من نجوم الكرة العالمية وخصوصا لاعبي ريال مدريد، لتوديع النجم الألماني بطل العالم 2024، فيما تساءل كثيرون هل أن لاعبي برشلونة، الغريم الأزلي للريال ودعوا كروس عبر صفحاتهم وحساباتهم على منصات التواصل أو من خلال التعليق على حساب اللاعب أو حساب ناديه في منصة "إكس".
وذكرت تقارير إخبارية أن مكانة توني كروس الذي لعب مع ريال مدريد بين عامي 2014 و2024 تبدو كبيرة، لا فقط في قلوب عشاق الميرينغي أو منتخب ألمانيا، وإنما أيضا بين لاعبي الأندية المنافسة، لكن الأمر مر مرور الكرام من لاعبي برشلونة أو تقريبا جميعهم، باستثناء الحارس أندريه تير شتيغن، زميل كروس في منتخب المانشافت.
وأشاد تير شتيغن حارس مرمى برشلونة، بمسيرة توني كروس وتجربته الملهمة سواء في الريال أو مع المنتخب.
ونشر تير شتيغن على حسابه في منصة "إنستغرام" صورة تجمعه بمواطنه توني كروس، وكتب عليها: "تهانينا على مسيرتك الاحترافية الرائعة يا توني".
وأضاف: "صنعت التاريخ ويمكنك أن تكون فخورًا جدًا جدًا بما حققته طوال هذه السنوات، عناق كبير وأراك قريبًا مع المنتخب من أجل الرقصة الأخيرة.
وسيجاور توني كروس زميله تير شتيغن في مسابقة يورو 2024 منتصف يونيو المقبل، عندما تلعب ألمانيا المستضيفة مباريات الدور الأول أمام منتخبات سكوتلندا والمجر وسويسرا لحساب المجموعة الأولى.