أول لاعب من برشلونة يودع توني كروس

استأثر النجم الألماني، وصانع ألعاب ريال مدريد ومنتخب المانشافت توني كروس باهتمام غير مسبوق في وسائل الإعلام وعبر منصات التواصل الاجتماعي وسط الأسبوع الجاري وذلك عقب إعلانه المفاجئ عن اعتزاله نهائيا كرة القدم بعد نهائيات كأس أوروبا للأمم 2024 التي تحتضنها بلاده في يونيو ويوليو المقبلين.

ويوم الثلاثاء، نزل خبر إعلان كروس رسميا اعتزاله اللعب بمثابة المفاجأة المدوية في أوساط الكرة العالمية خصوصا أن الكثيرين كانوا ينتظرون مسار التفاوض بين اللاعب البالغ من العمر 34 عاما وإدارة الفريق الملكي حول تجديد التعاقد بين الطرفين لموسم إضافي.

وتهاطلت العبارات المؤثرة من قبل عدد من نجوم الكرة العالمية وخصوصا لاعبي ريال مدريد، لتوديع النجم الألماني بطل العالم 2024، فيما تساءل كثيرون هل أن لاعبي برشلونة، الغريم الأزلي للريال ودعوا كروس عبر صفحاتهم وحساباتهم على منصات التواصل أو من خلال التعليق على حساب اللاعب أو حساب ناديه في منصة "إكس".