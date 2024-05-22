تفاعل منقطع النظير مع رد فعل رونالدو تجاه كروس (صورة)
انضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي، لقائمة طويلة من مشاهير كرة القدم الذين تفاعلوا مع إعلان أسطورة ريال مدريد توني كروس اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي.
وبعد زملائه في الريال وفي منتخب ألمانيا، أمثال داني كارفاخال وفينيسيوس جونيور ولوكا مودريتش وجود بيلنغهام، لم يتأخر أيقونة الكرة البرتغالية كريستيانو رونالدو في التعبير عن علاقته الوطيدة بكروس وتأثره بقرار اعتزاله.
وعلق مهاجم النصر السعودي على منشور لتوني كروس على حسابه في إنستغرام، موجها عبارات مؤثرة وعاطفية لزميله السابق في الفريق الملكي.
وقال رونالدو تعليقا على صورة كروس: "شكرًا لك على كل شيء توني! يا له من شرف عظيم أن أجاورك في الملعب، كل أمنياتي الطيبة للمستقبل."
ولقي تعليق النجم البرتغالي تفاعلا منقطع النظير؛ إذ حصد أكثر من مليون علامة إعجاب في ظرف زمني سريع؛ ما يدل بالتأكيد على مكانة رونالدو الكبيرة بين جماهير كرة القدم في العالم، وأيضا على الحظوة التي يملكها كروس بالنسبة لرونالدو.
وكان كريستيانو رونالدو، الذي لعب مع ريال مدريد بين عامي 2009 و2018، قد جاور توني كروس ولعب أمامه في مقدمة هجوم ريال مدريد بين 2014 تاريخ التحاق النجم الألماني بملعب سان تياغو بيرنابيو، و2018 تاريخ خروج الأسطورة البرتغالية من الريال نحو يوفنتوس الإيطالي.
ويوم الثلاثاء، أعلن النجم الألماني توني كروس (34 عاما) اعتزاله نهائيا كرة القدم، عقب مشاركة منتخب بلاده في يورو 2024، في يوليو المقبل، بعد مسيرة استمرت لأكثر من 15 عاما، بدأها في صفوف بايرن ميونخ في 2009 قبل انتقاله إلى الريال في 2014.
وخاض كروس طيلة مسيرته الكروية مع الأندية ما يناهز 520 مباراة، سجل خلالها 38 هدفا، أما مع منتخب المانشافت فقد خاض 108 مباراة وسجل 17 هدفا.
وقبل اعتزاله رسميا في يوليو المقبل، لا يزال بإمكان كروس تحقيق إنجازات كروية أخرى، منها دوري أبطال أوروبا مع الفريق الملكي، وكأس أمم أوروبا مع ألمانيا.