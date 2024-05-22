تفاعل منقطع النظير مع رد فعل رونالدو تجاه كروس (صورة)

انضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي، لقائمة طويلة من مشاهير كرة القدم الذين تفاعلوا مع إعلان أسطورة ريال مدريد توني كروس اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي.

وبعد زملائه في الريال وفي منتخب ألمانيا، أمثال داني كارفاخال وفينيسيوس جونيور ولوكا مودريتش وجود بيلنغهام، لم يتأخر أيقونة الكرة البرتغالية كريستيانو رونالدو في التعبير عن علاقته الوطيدة بكروس وتأثره بقرار اعتزاله.

وعلق مهاجم النصر السعودي على منشور لتوني كروس على حسابه في إنستغرام، موجها عبارات مؤثرة وعاطفية لزميله السابق في الفريق الملكي.

وقال رونالدو تعليقا على صورة كروس: "شكرًا لك على كل شيء توني! يا له من شرف عظيم أن أجاورك في الملعب، كل أمنياتي الطيبة للمستقبل."