5 أسباب وراء اختيار برشلونة لهانزي فليك

أصبح الإعلان عن تعيين الألماني هانزي فليك مدربًا لفريق برشلونة الإسباني مسألة وقت بعد اكتمال المفاوضات بين الطرفين في الساعات القليلة الماضية.

وأعلن برشلونة في بيان رسمي، اليوم الجمعة، إقالة تشافي هيرنانديز من منصبه كمدير فني عقب نهاية الموسم الحالي.

وأكد برشلونة أن مباراة إشبيلية بعد غدٍ الأحد في ختام الدوري الإسباني ستكون الأخيرة لتشافي كمدرب للفريق الكتالوني.