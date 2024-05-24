5 أسباب وراء اختيار برشلونة لهانزي فليك
أصبح الإعلان عن تعيين الألماني هانزي فليك مدربًا لفريق برشلونة الإسباني مسألة وقت بعد اكتمال المفاوضات بين الطرفين في الساعات القليلة الماضية.
وأعلن برشلونة في بيان رسمي، اليوم الجمعة، إقالة تشافي هيرنانديز من منصبه كمدير فني عقب نهاية الموسم الحالي.
وأكد برشلونة أن مباراة إشبيلية بعد غدٍ الأحد في ختام الدوري الإسباني ستكون الأخيرة لتشافي كمدرب للفريق الكتالوني.
وذكرت صحيفة (ريليفو) أن هناك 5 أسباب تدفع إدارة برشلونة للتعاقد مع فليك خلال المرحلة القادمة لخلافة تشافي.
ويبدو السبب الأول متمثلًا في خبرات فليك في مجال التدريب وخاصة أنه قدم من قبل مستويات رائعة مع فريق بايرن ميونخ الألماني والتي حقق خلالها لقب دوري أبطال أوروبا موسم 2019 – 2020 وكأس العالم للأندية بجانب التتويج بلقب الدوري الألماني.
ويبقى السبب الثاني متمثلًا في كون فليك أصبح متاحًا كمدير فني بعد رحيله عن تدريب منتخب ألمانيا كما أنه رفض عروضًا لرغبته في تدريب برشلونة وأبرزها من تشيلسي الإنجليزي.
ويتمثل السبب الثالث في قدرة فليك على إدارة الفرق الكبرى خاصة أنه عمل من قبل مع فريق كبير بقيمة بايرن ميونخ وقاده لتحقيق البطولات وهو نفس الأمر الذي يظهر في السبب الرابع بأنه أجاد التعامل مع نجوم كبار في غرف الملابس واستطاع التحكم في الفريق.
ويبقى السبب الأخير هو رغبة برشلونة في فرض القواعد والانضباط داخل الفريق خاصة أن تشافي دخل في خلافات مع بعض اللاعبين مثل رافينيا قبل رحيله.