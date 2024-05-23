شجار وإصابات في معقل برشلونة

وتم إغلاق ملعب "سبوتيفاي كامب نو" منذ فترة، لتجديده وتطويره، وزيادة عدد المقاعد، وإخراجه بشكل جميل.

ونشرت صحيفة "كوبا" الإسبانية تقريرًا قالت فيه، إن مشاجرة كبيرة وقعت بين العمال في محيط الملعب، ووصلت إلى حمل السلاح.

وقالت الصحيفة: "شارك في القتال بين العمال في الملعب مجموعتان تحملان أسلحة في أيديهم، وأصيب اثنان".

واعتقلت الشرطة 4 أشخاص وتم اقتيادهم إلى مراكز التحقيق.

وتحدثت إدارة النادي بالفعل مع المسؤولين عن العمال، حتى لا يحدث ذلك مرة أخرى.