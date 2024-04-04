لص يدخل ملعب كامب نو ويسرق مطرقة (صورة)

وأعلن برشلونة في يوليو 2022، أنه سيترك ملعبه التاريخي ويلعب موسم 2023/2024 على الملعب الأولمبي، ملعب مونتجويك وسط أعمال البناء.

ومن المقرر أن تزداد سعة ملعب برشلونة من 99.354 مقعدًا إلى 105.000 مقعد.

وسيشمل التجديد إضافة سقف وتغيير اسم الملعب رسميًّا إلى سبوتيفاي كامب نو.

وارتدى خوان لابورتا رئيس النادي مؤخرًا قبعة صلبة لزيارة الموقع بنفسه، وغادر مسرورًا بالعمل حتى الآن، وقال: 'أول إحساس يولده هو الحنين إلى الماضي".

وأضاف: "لكن بعد التجول ورؤية وتيرة الأعمال التي تسير على ما يرام يمنحك هذا الشعور بالأمل والفرح لأننا نحقق حلمًا جماعيًّا لشعب برشلونة".