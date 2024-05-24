كيف يؤثر فوز أتلانتا بالدوري الأوروبي على تصنيف برشلونة بدوري الأبطال؟

إذًا ما علاقة برشلونة بالأمر، وكيف سيتأثر سلبًا؟

نشرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، تقريرًا قالت فيه إن نظام التصنيف السابق في دوري الأبطال كان ينص على مشاركة بطل دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، بالإضافة إلى أبطال أفضل 6 دوريات في القارة.

ولكن بعد التغييرات الجديدة من اليويفا، يتواجد في التصنيف الأول الأندية التي قدمت أفضل مشاركات في آخر 5 نسخ من البطولة، وسيضم التصنيف الأول 9 فرق.

فوز أتلانتا بكأس الدوري الأوروبي ضمن له تلقائيًا المشاركة في مجموعات دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، رغم أنه قد ضمن التأهل بالفعل بالنظر إلى احتلاله للمركز الخامس في ترتيب الدوري الإيطالي –حتى الآن-.

وسيعتمد مصير برشلونة في تصنيف دوري أبطال أوروبا بشكل كبير على نتائج أتلانتا، الذي يتبقى له مباراتان في الدوري الإيطالي، وإذا فاز بهما سينهي الموسم في المركز الرابع، وبالتالي عدم مشاركة روما في دوري أبطال أوروبا إذا احتل المركز السادس.

وفي هذه الحالة، سيكون برشلونة في التصنيف الأول لدوري أبطال أوروبا المقبل.

أما إذا أنهى أتلانتا الموسم في المركز الخامس، سيمنح روما مقعدًا في دوري أبطال أوروبا، وسينتقل حينها برشلونة إلى المستوى الثاني.