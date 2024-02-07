بعد محاكمة داني ألفيس.. 10 نجوم تعرضوا للحبس
تقام هذه الأيام محاكمة النجم البرازيلي داني ألفيس، لاعب برشلونة السابق، بتهمة الاعتداء الجنسي على سيدة في ملهى ليلي بمقاطعة كتالونيا.
ألفيس أمضى، العام الماضي، في السجن على ذمة القضية، لكنه ليس الوحيد من نجوم كرة القدم الذي دخل السجن، ونستعرض معكم في التقرير التالي أبرز 10 نجوم في عالم الساحرة المستديرة سبقوا "ألفيس" خلف القضبان.
رونالدينيو
نجم برشلونة السابق وبطل كأس العالم في 2002 تعرَّض للسجن، في مارس 2020، بسبب استخدام وثائق مزورة من أجل دخول باراغواي، ودفع غرامة وخرج قبل أن يحصل على إفراج نهائي لاحقًا بعد حوالي 6 أشهر.
بنجامين ميندي
لاعب مانشستر سيتي السابق وبطل العالم، في 2018، دخل السجن، في أغسطس 2021، بتهمة الاعتداء الجنسي حاله كحال ألفيس.
لكن ميندي خرج من السجن، في يناير 2023، بعدما حصل على براءة من جميع التهم، حيث ثبت عدم تورطه في أي منها.
جوي بارتون
اسم جوي بارتون تردد، مؤخرًا، بسبب هجومه المستمر على وجود السيدات في كرة القدم، وسبق له اللعب لمانشستر سيتي ونيوكاسل، وعدة أندية أخرى.
وفي ديسمبر 2007، تم الحكم عليه بالحبس لمدة 6 أشهر بسبب الاعتداء بالضرب على شخصين في الشارع، وحُبس منهم لمدة 77 يومًا فقط قبل أن يُفرج عنه.
فريدي رينكون
أحد أبرز عناصر الجيل الذهبي للمنتخب الكولومبي، حيث لعب في كأس العالم في 3 نسخ متتالية، ولعب لريال مدريد ونابولي وغيرهما من الفرق.
اللاعب كان قد تم حبسه في البرازيل لمدة حوالي 5 أشهر، العام 2007، بتهمة تتعلق بغسيل الأموال.
ماتياس بوغبا
شقيق نجم مانشستر يونايتد ويوفنتوس لعب لسنوات في الدرجات الأدنى بالدوريات الفرنسي والإسباني والإنجليزي، وتم حبسه، في سبتمبر من العام 2022، بسبب ابتزاز شقيقه ماديًا، وتهديده بالسلاح.
جورج بيست
أسطورة مانشستر يونايتد، وواحد من أفضل من لمسوا الكرة في التاريخ، تم القبض عليه متهمًا بالقيادة تحت تأثير الخمور، وقام بالاعتداء على ضابط شرطة، وأمضى حوالي 3 أشهر في السجن العام 1984.
توني فيريل
واحد من نجوم الدوري الفرنسي في القرن الماضي توني فيريليس تم القبض عليه، في أكتوبر من العام 2011، بتهمة محاولة القتل، بعدما قام برفقة أشقائه بإطلاق النيران في ملهى ليلي في فرنسا، بالتحديد في مدينة نانسي.
ريني هيغيتا
أسطورة منتخب كولومبيا ونجم حراسة المرمى، هيغيتا، تم حبسه، في العام 1993، بعدما تربح من عملية خطف قام بها بابلو إسكوبار أحد أخطر رجال العصابات في التاريخ، حيث قام بعملية الوساطة بين الضحية وإسكوبار، وأوصل أموال الفدية إلى رجال المجرم الكولومبي المشهور.
باتريك كلويفرت
نجم ميلان وأياكس وبرشلونة السابق قتل أحد مشجعي أياكس بالخطأ في حادث مروري، وبدلًا من حبسه حصل على حكم مخفف للقيام بأعمال خدمة مجتمعية في العام 1996.
إيان رايت
نجم آرسنال السابق تعرض للحبس، في 1982، ولمدة 15 يومًا بسبب عدم تسديد رسوم التأمين ومخالفات القيادة الخاصة بسيارتين يملكهما في ذلك الوقت.
ولا يترك مناسبة إلا ويؤكد فيها أن تجربة السجن غيرت حياته تمامًا ليصبح الشخص الذي هو عليه في الوقت الحالي.