بعد محاكمة داني ألفيس.. 10 نجوم تعرضوا للحبس

بنجامين ميندي

لاعب مانشستر سيتي السابق وبطل العالم، في 2018، دخل السجن، في أغسطس 2021، بتهمة الاعتداء الجنسي حاله كحال ألفيس.

لكن ميندي خرج من السجن، في يناير 2023، بعدما حصل على براءة من جميع التهم، حيث ثبت عدم تورطه في أي منها.