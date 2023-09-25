شين نجل باتريك كلويفرت يوقع عقدًا احترافيًا مع برشلونة (صور)

وتم التوقيع بحضور مدير النادي، جوان سولير فيريه، ومدير تدريب كرة القدم، خوسيه رامون أليكسانكو.

وبحسب صحيفة "سبورت" فقد أظهر شين كلويفرت شغفه ومهاراته على أرض الملعب، مقتفيا خطى والده الذي ترك بصمة في كرة القدم.

وأضافت أن هذه الاستمرارية في برشلونة خلال مرحلة شبابه خطوة مهمة في تطوره كلاعب وتعزز ارتباطه بالنادي الكتالوني الذي كان جزءا لا يتجزأ من عائلته.

وسبق أن لعب الوالد باتريك كلويفرت لبرشلونة بين 1998 و2004، حيث سجل للنادي الكتالوني 122 هدفا وصنع 60 في 257 مباراة.

وعلى مستوى الألقاب نال باتريك كلويفرت مع برشلونة لقبا وحيدا وكان في الدوري الإسباني.