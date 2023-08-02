داني ألفيس يواجه اتهاما رسميا بالاعتداء الجنسي بعد شهور في السجن

‬وجهت قاضية إسبانية، اليوم الأربعاء، اتهامًا رسميًّا لمدافع برشلونة والبرازيل السابق داني ألفيس الذي قضى مدة تزيد على ستة أشهر في السجن قيد المحاكمة بتهمة الاعتداء الجنسي على امرأة في ملهى ليلي في برشلونة في ديسمبر.

وقالت القاضية التي تتولى التحقيق، إنها وجدت أدلة ضد اللاعب البالغ من العمر 40 عامًا، والذي زعم أنه مارس الجنس بالتراضي مع المجني عليها.

واعتقل ألفيس في 20 يناير، واحتجز في سجن خارج برشلونة دون كفالة.