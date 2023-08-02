داني ألفيس يواجه اتهاما رسميا بالاعتداء الجنسي بعد شهور في السجن
وجهت قاضية إسبانية، اليوم الأربعاء، اتهامًا رسميًّا لمدافع برشلونة والبرازيل السابق داني ألفيس الذي قضى مدة تزيد على ستة أشهر في السجن قيد المحاكمة بتهمة الاعتداء الجنسي على امرأة في ملهى ليلي في برشلونة في ديسمبر.
وقالت القاضية التي تتولى التحقيق، إنها وجدت أدلة ضد اللاعب البالغ من العمر 40 عامًا، والذي زعم أنه مارس الجنس بالتراضي مع المجني عليها.
واعتقل ألفيس في 20 يناير، واحتجز في سجن خارج برشلونة دون كفالة.
وفي إسبانيا، يتم التحقيق في اتهامات الاغتصاب تحت بند الاتهام العام المسمى الاعتداء الجنسي، ويمكن أن تؤدي الإدانة للسجن لمدة تتراوح بين أربعة إلى 15 عامًا.
وأنكر ألفيس بعد القبض عليه كل الاتهامات التي وجهت له، قبل أن يعود ويغير أقواله بأن السيدة الإسبانية تعمدت ملامسته، وفي المرة الثالثة، اعترف داني بإقامة علاقة بينهما.
وعاش ألفيس، أفضل فترات مسيرته في برشلونة بين عامي 2008 و2016. حيث فاز بـ 23 لقبًا مع النادي الكتالوني، بينها 3 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، و6 في الدوري الإسباني و4 كؤوس محلية.