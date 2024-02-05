الصور الأولى من بدء محاكمة داني ألفيس في إسبانيا (شاهد)

خضع داني ألفيس، لاعب برشلونة ومنتخب البرازيل لكرة القدم سابقا، للمحاكمة في برشلونة، اليوم الإثنين، بداعي اعتدائه جنسيا على امرأة في ملهى ليلي بالمدينة العام 2022.

وتم القبض على المدافع البرازيلي، البالغ 40 عاما، في يناير من العام الماضي في المدينة الإسبانية وهو محتجز في السجن منذ ذلك الحين.

ونفى ألفيس في البداية أي لقاء جنسي مع المرأة التي قال إنه لا يعرفها.

وقال في وقت لاحق إنه مارس الجنس بالتراضي مع الضحية المزعومة التي اتهمته، قائلا إنه أنكر ذلك في البداية للحفاظ على زواجه.

ونشرت عدة صحف إسبانية فيديوهات وصورا تظهر تواجد النجم البرازيلي في المحكمة، مرتديا قميصا أبيض وبنطال جينز.