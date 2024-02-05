الصور الأولى من بدء محاكمة داني ألفيس في إسبانيا (شاهد)
خضع داني ألفيس، لاعب برشلونة ومنتخب البرازيل لكرة القدم سابقا، للمحاكمة في برشلونة، اليوم الإثنين، بداعي اعتدائه جنسيا على امرأة في ملهى ليلي بالمدينة العام 2022.
وتم القبض على المدافع البرازيلي، البالغ 40 عاما، في يناير من العام الماضي في المدينة الإسبانية وهو محتجز في السجن منذ ذلك الحين.
ونفى ألفيس في البداية أي لقاء جنسي مع المرأة التي قال إنه لا يعرفها.
وقال في وقت لاحق إنه مارس الجنس بالتراضي مع الضحية المزعومة التي اتهمته، قائلا إنه أنكر ذلك في البداية للحفاظ على زواجه.
ونشرت عدة صحف إسبانية فيديوهات وصورا تظهر تواجد النجم البرازيلي في المحكمة، مرتديا قميصا أبيض وبنطال جينز.
وجذبت القضية اهتماما كبيرا ليس فقط بسبب تاريخ ألفيس، ولكن لأن الاعتداء الجنسي هو موضوع سياسي مهم في إسبانيا، وعلى الأخص بعد القبلة المزعومة والتي تمت دون رضا من لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم سابقا على شفاه جيني هيرموسو لاعبة منتخب إسبانيا بعد فوز فريقها بكأس العالم في أغسطس الماضي.
وفي إسبانيا، يتم التحقيق في ادعاء الاغتصاب بموجب الاتهام العام بالاعتداء الجنسي، ويمكن أن تؤدي الإدانات للسجن لمدة تتراوح بين أربعة و15 عاما.
ويسعى المدعي العام الإسباني للحكم على ألفيس بالسجن تسع سنوات ودفعه تعويضات بقيمة 150 ألف يورو (163215 دولارا) للمرأة.
وتترأس لجنة من 3 قضاة محاكمة من المتوقع أن تستمر 3 أيام في أعلى محكمة في برشلونة. وستتضمن شهادة ألفيس والضحية المزعومة ونحو 30 شخصا آخرين.
وستدلي الضحية المزعومة بشهادتها من خلف ستار، وفي تسجيل المحاكمة سيتم تشويه صوتها وصورتها لحماية هويتها.
وأدى الاغتصاب الجماعي لمراهقة العام 2016 خلال مهرجان سان فيرمين لسباق الثيران إلى تشديد قوانين العنف الجنسي في إسبانيا.
وداني ألفيس أحد أنجح لاعبي كرة القدم في التاريخ، إذ فاز بأكثر من 40 لقبا مع بلاده وأندية مثل برشلونة.