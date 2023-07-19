بعد تبرئته.. بنجامين ميندي ينضم إلى لوريان الفرنسي

ولعب صاحب الـ 29 عامًا مع عدد من الأندية الفرنسية قبل مانشستر سيتي، منها لوهافر، مارسيليا وموناكو.

وألقِي القبض على ميندي في 2021 حيث قضى عامين ونصف العام في السجن مواجهًا عدة اتهامات، قبل أن يتم تبرئته رسميًّا من جميع التهم التي وجهت إليه.

وانضم ميندي لصفوف سيتي في صيف 2017 قادمًا من موناكو الفرنسي، قبل أن ينتهي تعاقده مع النادي في الـ30 من يونيو الماضي.