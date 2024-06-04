بيلينغهام الضحية.. هكذا سيلعب ريال مدريد في وجود مبابي

ويجيد مبابي اللعب في مركزي رأس الحربة أو الجناح الهجومي وهو الأمر الذي يعيد حسابات المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق المدريدي في تشكيل بطل أوروبا خلال الموسم المقبل.

ويميل أنشيلوتي لطريقة 4-3-3 وأحيانًا طريقة 4-2-3-1 وهو ما يجعل حسابات مدرب ريال مدريد مختلفة في الموسم المقبل بخصوص التشكيل الذي سيعتمد عليه خاصة في الشكل الهجومي.