حساب دوري الأبطال يسخر من برشلونة بعد إعلان صفقة مبابي

وواجه مبابي برشلونة 4 مرات، قبل انتقاله إلى ريال مدريد، حقق خلالها الفوز مرتين، وتعادل في مباراة واحدة، وخسر مثلها.

وأحرز النجم الفرنسي 6 أهداف، خلال المباريات التي لعبها ضد برشلونة بقميص باريس سان جيرمان فريقه السابق.

وسجل مبابي هاتريك في مرمى برشلونة خلال لقائه ضد باريس يوم 16 فبراير 2021 في دور الستة عشر لدوري الأبطال.