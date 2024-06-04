حساب دوري الأبطال يسخر من برشلونة بعد إعلان صفقة مبابي
تفاعل الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال أوروبا، مع إعلان ريال مدريد الإسباني تعاقده مع النجم الفرنسي كيليان مبابي.
ونشر الحساب الرسمي لدوري الأبطال، عبر منصة إكس، تغريدة للإعلان عن انضمام مبابي لريال مدريد.
ولكن حساب دوري الأبطال نشر بعدها تغريدة كانت مفاجأة للمتابعين، بعدما سخر من برشلونة المنافس التقليدي لريال مدريد.
وعرض حساب الشامبيونزليغ "هاتريك" سجله مبابي في مرمى برشلونة بدوري أبطال أوروبا.
وواجه مبابي برشلونة 4 مرات، قبل انتقاله إلى ريال مدريد، حقق خلالها الفوز مرتين، وتعادل في مباراة واحدة، وخسر مثلها.
وأحرز النجم الفرنسي 6 أهداف، خلال المباريات التي لعبها ضد برشلونة بقميص باريس سان جيرمان فريقه السابق.
وسجل مبابي هاتريك في مرمى برشلونة خلال لقائه ضد باريس يوم 16 فبراير 2021 في دور الستة عشر لدوري الأبطال.
وتترقب جماهير ريال مدريد الظهور الرسمي للنجم الجديد كيليان مبابي، مع الفريق الأبيض المتوج، مؤخرًا، بلقب دوري أبطال أوروبا.
وأعلن ريال مدريد في بيان رسمي تعاقده مع مبابي في صفقة انتقال حر لمدة 5 مواسم قادمة، عقب نهاية تعاقده مع باريس سان جيرمان.
وأمضى مبابي 6 أعوام كاملة مدافعًا عن ألوان باريس، بعد انتقاله للفريق قادمًا من موناكو الفرنسي.