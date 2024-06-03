زيادة قيمة الشرط الجزائي.. برشلونة يسعى لمنع رحيل لاعبيه الشباب

وأوضحت الصحيفة: "كما حدث مع لامين يامال وباو كوبارسي، فإن قيمة فسخ عقود لاعبي أكاديمية برشلونة عادةً ما تكون منخفضة، وقد أدى التأثير الأخير لهؤلاء اللاعبين إلى وضع النادي على أهبة الاستعداد، حيث يعمل على تجديد عقودهم لرفع قيمة فسخ عقودهم"، حسب ما ذكرت مصادر من النادي للصحيفة.

وأشار التقرير إلى أن "النادي يهدف من هذه الخطوة، مع تحديد قيمة فسخ العقود بنحو 20 مليون يورو، إلى منع الأندية الكبيرة، وخاصة في الدوري الإنجليزي الممتاز، من تقديم عروض مغرية للاعبين الشباب الموهوبين في برشلونة، الذين قد يُصبحون صفقات رابحة في سوق الانتقالات، حيث تم مؤخرًا رفع قيمة فسخ عقد كوبارسي إلى 500 مليون يورو بعد بلوغه 18 عامًا".

وضمن برشلونة المركز الثاني في جدول الدوري الإسباني برصيد 82 نقطة بفارق 4 نقاط عن جيرونا، قبل الجولة الختامية للمسابقة المحلية.