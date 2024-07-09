بعد 24 ساعة من تصريحه المثير.. يامال يصعق نجم فرنسا

صعق لامين يامال، نجم منتخب إسبانيا، أدريان رابيو، لاعب وسط يوفنتوس ومنتخب فرنسا، بعد التصريح الذي أطلقه ضده، قبل مواجهة الفريقين، مساء الثلاثاء، في نصف نهائي يورو 2024.

وقال رابيو، في المؤتمر الصحفي للمباراة: "إذا أراد لامين يامال أن يلعب نهائي اليورو مع إسبانيا، فعليه أن يقدم أكثر مما قدمه حتى الآن ضدنا، سنضغط عليه كي لا يشعر بالراحة".

ولم يبقَ يامال صامتًا، لكنه رد على رابيو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فقد نشر صورة مكتوبا عليها: "تحرك في صمت.. تحدث فقط عندما يحين وقت إعلان (كش ملك)".

كما أن اللاعب رد عمليا على رابيو، في مواجهة الفريقين، مساء الثلاثاء، بتقديمه أداء أكثر من رائع، وسجل هدفا مذهلا دخل به تاريخ كأس أمم أوروبا.

وسجل يامال هدف التعادل لإسبانيا في الدقيقة 21، من تسديدة صاروخية خارج منطقة الجزاء.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن يامال بهذا الهدف أصبح أصغر لاعب يسجل في بطولة كبرى (كأس العالم/اليورو) بعمر 16 عاما و362 يوما.

وتفوق يامال على كل من: البرازيلي بيليه (17 سنة و239 يوما)، والمكسيكي مانويل روساس (18 سنة و93 يوما)، والإسباني غافي (18 سنة و110 أيام).

وكان المنتخب الفرنسي قد أطاح بالبرتغال من ربع النهائي بركلات الترجيح (5-3) عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

أما المنتخب الإسباني، فقد أطاح بألمانيا صاحبة الأرض والجمهور (2-1) بهدف قاتل سجله ميكيل ميرينو في الدقيقة قبل الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني.