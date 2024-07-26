حدد الأهلي المصري مطالبه المالية من أجل الموافقة على رحيل لاعبه محمد عبد المنعم إلى نادي بولونيا الإيطالي في الموسم المقبل.

وكشف الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو عبر حسابه بمنصة إكس عن رغبة بولونيا في التعاقد مع محمد عبد المنعم نجم الأهلي ومنتخب مصر قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

وتأتي أنباء تعاقد بولونيا مع اللاعب المصري مع اقتراب رحيل المدافع الإيطالي ريكاردو كالافيوري إلى آرسنال الإنجليزي.

وكشفت قناة "etc" المصرية عن طلب مالي ضخم من جانب إدارة النادي الأهلي للموافقة على رحيل اللاعب محمد عبد المنعم في الموسم الجديد إلى نادي بولونيا.

وأشارت إلى أن الأهلي حدد مبلغ 7 ملايين دولار كحد أدنى للموافقة على رحيل لاعبه إلى الدوري الإيطالي.

الأهلي يحدد 7 ملايين دولار كحد أدنى للموافقة على رحيل محمد عبد المنعم 🤯! الأهلي يحدد 7 ملايين دولار كحد أدنى للموافقة على رحيل محمد عبد المنعم 🤯!!.. وليد الحديدي يفـ🔥ـجر "مفاجأة" قوية من قلب القلعة الحمراء بعد عرض بولونيا الإيطالي لضم عبد المنعم 🦅🔴 #Box2Box #etc Posted by ETC TV on Thursday, July 25, 2024

وتألق محمد عبد المنعم مع منتخب مصر خلال نسختي كأس الأمم الأفريقية 2021 و2023 بشكل لافت.

وحصل عبد المنعم صاحب الـ 25 عامًا على فرصته مع منتخب مصر بعد استدعائه من جانب البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني الأسبق للفراعنة للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2021.

وحجز لاعب الأهلي مقعده في تشكيل الفراعنة بصفة أساسية خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة بخلاف تألقه مع الفريق الأحمر بشكل لافت ومساهمته في تحقيق العديد من البطولات المحلية والقارية.

ولعب عبد المنعم مع ناديي سموحة ومودرن سبورت على سبيل الإعارة قبل العودة إلى الأهلي.