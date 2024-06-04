الكشف عن موعد تقديم مبابي لجماهير ريال مدريد في ملعب بيرنابيو

كشفت الصحف الإسبانية عن موعد تقديم نجم ريال مدريد الجديد كيليان مبابي لجماهير الفريق الملكي بشكل رسمي، مثلما تعود النادي تقديم صفقاته في حدث مميز وأمام عشرات الآلاف من مشجعيه.

ووفقا لما أوردته تقارير إخبارية إسبانية، اتفقت إدارة ريال مدريد وكيليان مبابي، على أن يكون ظهوره الأول على ملعب سان تياغو بيرنابيو، معقل الريال التاريخي، ولقاؤه الأول مع الجمهور مباشرة بعد مشاركته المنتظرة مع منتخب بلاده فرنسا في نهائيات كأس أمم أوروبا المقررة في ألمانيا بين 14 يونيو و14 يوليو المقبلين.

وأضافت المصادر ذاتها: "يوم الاثنين 3 يونيو أصبح كل شيء رسميا بعد أسابيع من الانتظار؛ إذ توصل ريال مدريد وكيليان مبابي إلى اتفاق بموجبه سيكون لاعباً في ريال مدريد للمواسم الخمسة المقبلة، لكن الجميع يسأل الآن: متى سيكون الظهور الأول لنجم الكرة الفرنسية أمام الجماهير المدريدية، وأي موعد لتقديمه على نحو يليق به وبالميرنغي؟"

وتابعت التقارير قولها، إن مبابي سيظهر بالقميص رقم 9 الذي سيحمله في أول موسم له في مدريد، وسيكون مبدئيا يوم 15 أو 16 يوليو المقبل على ملعب سان تياغو بيرنابيو أمام جماهير الريال، لتقديمه بشكل رسمي وفي حفل مميز.

وبحسب الصحافة الإسبانية، فقد اتفقت جميع الأطراف على تقديم عرض كبير في سانتياغو برنابيو، بعد اليورو في ألمانيا. وبالتالي، تم تحديد يوم 15 أو 16 يوليو 2024، في حال استمرت رحلة منتخب الديكة لأطول وقت ممكن في اليورو.

وكشفت المصادر، أن إدارة الفريق الملكي وإدارة ملعب سان تياغو بيرنابيو بدأتا بالفعل في الاستعداد لهذا الحدث في ضوء قناعتها بأن النجم الفرنسي سيملأ مدرجات الملعب على آخرها بهذه المناسبة.

وتلعب فرنسا نهائيات يورو بقيادة مبابي، ضمن المجموعة الرابعة مع منتخبات هولندا والنمسا وبولندا.

ويوم الإثنين أعلن نادي ريال مدريد رسميًّا تعاقده مع الفرنسي كيليان مبابي، ليصبح لاعبًا للفريق الملكي حتى 2029.

ونشر النادي الإسباني بيانًا رسميًّا أكد فيه ضمّ النجم الفرنسي، الذي ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان يوم 30 يونيو الجاري.