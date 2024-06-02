مورينيو يفاجئ بيلينغهام على الهواء (فيديو)
مازح البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني الجديد لنادي فنربخشة التركي، الإنجليزي جود بيلينغهام، نجم ريال مدريد، خلال وجودهما على الهواء عقب مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، التي جمعت الفريق الملكي مع بروسيا دورتموند.
وتوّج ريال مدريد بلقب دوري الأبطال للمرة الـ15 في تاريخه، وقدم بيلينغهام مباراة جيدة أمام فريقه السابق.
كما أن نادي فنربخشة التركي أعلن، يوم الأحد، تعيين مورينيو مديرًا فنيًا للفريق.
وخلال حوار تلفزيوني لبيلينغهام عقب المباراة، قال له مورينيو: "إذا كنت ستلعب الموسم المقبل ضد فنربخشة، فاهدأ".
وخلال احتفالات التتويج، سارع بيلينغهام لمصافحة مورينيو، وطلب من المدرب البرتغالي التقاط صورة تذكارية مع والدته، التي تعد واحدة من أكثر المعجبات بالمدرب البرتغالي لسنوات طويلة.
جوزيه مورينيو لم يتردد في الموافقة على التقاط هذه الصورة، لكنه قام باستغلال الموقف بكلمات طريفة، قال فيها: "الآن بمقدوري جلبك إلى فنربخشة"، في إشارة إلى التأثير الإيجابي لوالدة بيلينغهام على مشوار النجم الإنجليزي.
وانضم بيلينغهام إلى ريال مدريد الصيف الماضي قادمًا من بروسيا دورتموند.
وتألق بيلينغهام في موسمه الأول مع ريال مدريد جعله واحدًا من أبرز المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية عن العام المنصرم، لكن النجم الإنجليزي سيكون مطالبًا بتقديم أداء أقوى في يورو 2024 من أجل حسم الجائزة لصالحه، خاصة أن زميله البرازيلي فينيسيوس جونيور شاركه التألق هذا الموسم أيضًا.