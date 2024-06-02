مورينيو يفاجئ بيلينغهام على الهواء (فيديو)

مازح البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني الجديد لنادي فنربخشة التركي، الإنجليزي جود بيلينغهام، نجم ريال مدريد، خلال وجودهما على الهواء عقب مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، التي جمعت الفريق الملكي مع بروسيا دورتموند.

وتوّج ريال مدريد بلقب دوري الأبطال للمرة الـ15 في تاريخه، وقدم بيلينغهام مباراة جيدة أمام فريقه السابق.

كما أن نادي فنربخشة التركي أعلن، يوم الأحد، تعيين مورينيو مديرًا فنيًا للفريق.

وخلال حوار تلفزيوني لبيلينغهام عقب المباراة، قال له مورينيو: "إذا كنت ستلعب الموسم المقبل ضد فنربخشة، فاهدأ".