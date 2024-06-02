بيلينغهام يهدي والدته ميدالية الفوز بدوري أبطال أوروبا (فيديو)
في لقطة رائعة، قام جود بيلينغهام، نجم ريال مدريد، بإهداء والدته الميدالية الخاصة بتتويجه مع فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا، عرفانًا منه بتأثيرها الكبير على مسيرته الكروية.
وعزز ريال مدريد رقمه القياسي بالفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الـ15 بتغلبه 2-صفر على بروسيا دورتموند الألماني في النهائي الذي أقيم في ويمبلي، يوم السبت.
ولا يخفي بيلينغهام دور والدته "دينيس" في مسيرته الكروية وصناعة اسمه على غرار لاعبين عظماء آخرين في سماء اللعبة، ودائمًا ما ترافقه خلال التدريبات أو حفلات توزيع الجوائز.
وعقب مواجهة دورتموند، التقطت عدسات الكاميرات، بيلينغهام وهو يتجه للمدرجات لاحتضان والدته ثم خلع الميدالية من رقبته وقام بإهدائها إليها.
وتوج ريال مدريد باللقب للمرة السادسة في آخر 11 موسمًا، معادلًا بذلك المسيرة التي بدأ بها النادي الإسباني علاقة الحب مع دوري أبطال أوروبا بعدما توج باللقب في أول خمس نسخ للبطولة التي انطلقت في 1956 ثم حقق لقبًا آخر في 1966.
كما عزز الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، رقمه القياسي في التتويج بالبطولة للمرة الخامسة كمدرب منها مرتان مع ميلان. وفاز أنشيلوتي لاعبًا، باللقب مرتين مع الفريق الإيطالي.
وللمرة الأولى في تاريخ ريال مدريد يحقق الفريق لقب دوري أبطال أوروبا دون خسارة، إذ حقق 10 انتصارات و3 تعادلات وسجل 28 هدفًا واستقبل 15 وخرج بشباك نظيفة في 4 مباريات.