بيلينغهام يهدي والدته ميدالية الفوز بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

في لقطة رائعة، قام جود بيلينغهام، نجم ريال مدريد، بإهداء والدته الميدالية الخاصة بتتويجه مع فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا، عرفانًا منه بتأثيرها الكبير على مسيرته الكروية.

وعزز ريال مدريد رقمه القياسي بالفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الـ15 بتغلبه 2-صفر على بروسيا دورتموند الألماني في النهائي الذي أقيم في ويمبلي، يوم السبت.

ولا يخفي بيلينغهام دور والدته "دينيس" في مسيرته الكروية وصناعة اسمه على غرار لاعبين عظماء آخرين في سماء اللعبة، ودائمًا ما ترافقه خلال التدريبات أو حفلات توزيع الجوائز.

وعقب مواجهة دورتموند، التقطت عدسات الكاميرات، بيلينغهام وهو يتجه للمدرجات لاحتضان والدته ثم خلع الميدالية من رقبته وقام بإهدائها إليها.