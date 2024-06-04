متخطيًا فينيسيوس وبيلينغهام.. مبابي سيكون صاحب أعلى راتب في ريال مدريد

نادي ريال مدريد الإسباني أعلن مساء الاثنين، تعاقده رسميًا مع كيليان مبابي، والذي وقع على عقد لمدة خمس سنوات.

وقال نادي العاصمة الإسبانية في بيان توقيع عقد مع مبابي "للسنوات الخمس المقبلة" مشيرًا إلى أن النادي بطل أوروبا "عزّز صفوفه بنجم عالمي حقق أفضل مواسمه مع باريس سان جرمان (44 هدفًا) وكان أفضل هداف في الدوري الفرنسي في السنوات الست الأخيرة".

وسينضم مبابي إلى فريق مرصّع بالنجوم في مدريد بوجود مرشحين للفوز بالكرة الذهبية مثل فينيسيوس جونيور وجود بلينغهام بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدرب الأكثر نجاحًا في تاريخ دوري أبطال أوروبا.