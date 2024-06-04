متخطيًا فينيسيوس وبيلينغهام.. مبابي سيكون صاحب أعلى راتب في ريال مدريد
سيتخطى النجم الفرنسي كيليان مبابي، نجوم فريقه الجديد ريال مدريد، من حيث القيمة المالية لراتبه، عقب الإعلان رسميًا عن انضمامه إلى الفريق الملكي الإسباني.
نادي ريال مدريد الإسباني أعلن مساء الاثنين، تعاقده رسميًا مع كيليان مبابي، والذي وقع على عقد لمدة خمس سنوات.
وقال نادي العاصمة الإسبانية في بيان توقيع عقد مع مبابي "للسنوات الخمس المقبلة" مشيرًا إلى أن النادي بطل أوروبا "عزّز صفوفه بنجم عالمي حقق أفضل مواسمه مع باريس سان جرمان (44 هدفًا) وكان أفضل هداف في الدوري الفرنسي في السنوات الست الأخيرة".
وسينضم مبابي إلى فريق مرصّع بالنجوم في مدريد بوجود مرشحين للفوز بالكرة الذهبية مثل فينيسيوس جونيور وجود بلينغهام بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدرب الأكثر نجاحًا في تاريخ دوري أبطال أوروبا.
ولكن ماذا عن تفاصيل عقده المالية ومقارنته بباقي زملائه؟
صحيفة "ذا أتليتك" البريطانية كشفت عن راتب مبابي في ريال مدريد، وقالت إنه سيتخطى زملاءه ألابا وفينيسيوس ومودريتش وبيلينغهام.
وقالت الصحيفة في تقريرها: "مبابي سيحصل على راتب يتراوح بين 15 إلى 20 مليون يورو صافٍ في الموسم الواحد في العقد الذي سيمتد 5 أعوام".
وأضافت: "مبابي سيكون اللاعب الأعلى أجرًا في صفوف ريال مدريد، ولكنه ليس بمسافات بعيدة عن زملائه".
وتابعت: "ألابا يحصل على (12.5 مليون يورو)، وفينيسيوس جونيور يتقاضى (12 مليون يورو) ولوكا مودريتش يتحصل على (11.5 مليون يورو)".
ويغادر مبابي باريس سان جيرمان بعد سبع سنوات في النادي الذي فاز فيه بستة ألقاب في الدوري الفرنسي وأربعة كؤوس فرنسية. كما أنه الهداف التاريخي لفريق العاصمة برصيد 256 هدفًا.
وفاجأ الفائز بكأس العالم 2018 باريس سان جيرمان العام الماضي عندما أرسل خطابًا يقول فيه إنه غير موافق على تفعيل البند الخاص بتمديد عقده لمدة عام واحد والذي ينتهي في يونيو 2024.
وسعى ريال مدريد للتعاقد مع مبابي في الماضي لكنه فشل، وقرر اللاعب تمديد عقده مع باريس سان جيرمان في مايو 2022 بعدما رفض النادي الفرنسي عرضًا من العملاق الإسباني.
ومع التعاقد مع مبابي أخيرًا، يمكن للنادي الإسباني تعزيز هيمنته في دوري الدرجة الأولى حيث خسر مباراة واحدة فقط خلال حملته للفوز باللقب متقدمًا بفارق عشر نقاط عن أقرب مطارديه، ولم يخسر أي مباراة خلال استعادته للقب دوري أبطال أوروبا.