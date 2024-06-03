لحظة إعلان التعاقد مع مبابي على قناة ريال مدريد (فيديو)
أعلن نادي ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، اليوم الاثنين، تعاقده مع الفرنسي كيليان مبابي، في صفقة انتقال مجاني بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.
وقال ريال مدريد، عبر موقعه على الإنترنت، إنه توصل لاتفاق مع المهاجم مبابي لمدة خمسة مواسم.
وكان مبابي (25 عاما) قائد فرنسا قد أعلن رحيله عن باريس سان جيرمان في فيديو بثه عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي، يوم العاشر من مايو/ أيار.
وسينتقل مبابي إلى ريال مدريد في يوليو تموز، عندما ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو/ حزيران، لكن سيتم تقديم اللاعب لجماهير الفريق الإسباني قبل الانضمام لتشكيلة فرنسا لخوض بطولة أوروبا في ألمانيا.
وكانت السعادة حاضرة على وجه مذيعي قناة ريال مدريد، لحظة الإعلان عن الصفقة.
وينضم مبابي إلى فريق مرصع بالنجوم في مدريد، بوجود مرشحين للفوز بالكرة الذهبية، مثل فينيسيوس جونيور وجود بيلينغهام، بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدرب الأكثر نجاحا في تاريخ دوري أبطال أوروبا.
ورغم فوز مبابي بالعديد من الألقاب مع باريس سان جيرمان، إذ كان يتوج غالبا بالثنائيات والثلاثيات المحلية، إلا أن دوري أبطال أوروبا استعصى عليه، ليظل البطولة الكبرى الوحيدة المتبقية لإكمال سيرته الذاتية الرائعة.
ويغادر مبابي باريس سان جيرمان بعد سبع سنوات في النادي، الذي فاز فيه بستة ألقاب في الدوري الفرنسي وأربعة كؤوس فرنسية. كما أنه الهداف التاريخي لفريق العاصمة برصيد 256 هدفا.
وفاجأ الفائز بكأس العالم 2018 باريس سان جيرمان العام الماضي عندما أرسل خطابا يقول فيه إنه غير موافق على تفعيل البند الخاص بتمديد عقده لمدة عام واحد، الذي ينتهي في يونيو 2024.
وأدت الرسالة إلى مواجهة مع النادي، وتم حذف مبابي من تشكيلة الفريق الأول قبل إعادته مجددا.