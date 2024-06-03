لحظة إعلان التعاقد مع مبابي على قناة ريال مدريد (فيديو)

وقال ريال مدريد، عبر موقعه على الإنترنت، إنه توصل لاتفاق مع المهاجم مبابي لمدة خمسة مواسم.

وكان مبابي (25 عاما) قائد فرنسا قد أعلن رحيله عن باريس سان جيرمان في فيديو بثه عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي، يوم العاشر من مايو/ أيار.

وسينتقل مبابي إلى ريال مدريد في يوليو تموز، عندما ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو/ حزيران، لكن سيتم تقديم اللاعب لجماهير الفريق الإسباني قبل الانضمام لتشكيلة فرنسا لخوض بطولة أوروبا في ألمانيا.

وكانت السعادة حاضرة على وجه مذيعي قناة ريال مدريد، لحظة الإعلان عن الصفقة.