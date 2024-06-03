مبابي يبلغ الرئيس الفرنسي بموعد انضمامه لريال مدريد (فيديو)

وأعلن مبابي، رحيله بشكل رسمي عن باريس منذ أسابيع عديدة، وذكرت الكثير من التقارير بأنه سيوقع مجانًا مع ريال مدريد.

ووفقًا لصحيفة "آس"، ستعلن صفقة انتقال مبابي إلى ريال مدريد، اليوم الاثنين، أو غدًا الثلاثاء، قبل أن تلعب فرنسا المباراة الودية أمام لوكسمبورغ، يوم الأربعاء.

وحسب صحيفة ليكيب فإن اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا سيوقع على عقد حتى 2029.

وأوضحت التقاير أن مبابي سيحصل على 15 مليون يورو صافيًا في الموسم الواحد برفقة ريال مدريد، كما سيحصل على نحو 80% من حقوق الصور الخاصة به.