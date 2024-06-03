مبابي يبلغ الرئيس الفرنسي بموعد انضمامه لريال مدريد (فيديو)
كشف كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، موعد انضمامه بشكل رسمي لصفوف ريال مدريد.
وقام ماكرون بزيارة بعثة المنتخب الفرنسي، اليوم الاثنين، والتي تستعد لانطلاق بطولة يورو 2024، التي ستقام في ألمانيا.
والتقطت عدسات المصورين حوارًا بين ماكرون ومبابي، إذ قال "إذن هل سيكون الإعلان اليوم؟"، ليرد مبابي "هذا المساء.. هذا المساء".
وأعلن مبابي، رحيله بشكل رسمي عن باريس منذ أسابيع عديدة، وذكرت الكثير من التقارير بأنه سيوقع مجانًا مع ريال مدريد.
ووفقًا لصحيفة "آس"، ستعلن صفقة انتقال مبابي إلى ريال مدريد، اليوم الاثنين، أو غدًا الثلاثاء، قبل أن تلعب فرنسا المباراة الودية أمام لوكسمبورغ، يوم الأربعاء.
وحسب صحيفة ليكيب فإن اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا سيوقع على عقد حتى 2029.
وأوضحت التقاير أن مبابي سيحصل على 15 مليون يورو صافيًا في الموسم الواحد برفقة ريال مدريد، كما سيحصل على نحو 80% من حقوق الصور الخاصة به.