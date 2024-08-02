اقتربت منافسات الدوري المصري من الوصول إلى خط النهاية بعد موسم طويل وشاق.

وقطع الأهلي خطوة واسعة نحو الاحتفاظ بلقب الدوري المصري للموسم الثاني على التوالي بعد منافسة مع بيراميدز الذي ضمن المشاركة في دوري أبطال أفريقيا للنسخة الثانية تواليًا.

وفاز الأهلي على البنك الأهلي بنتيجة 1-0، مساء الخميس، في الجولة 32 للدوري المصري.

ووصل حامل اللقب إلى 75 نقطة في صدارة ترتيب الدوري المصري بعد خوض 29 مباراة بفارق 5 نقاط عن بيراميدز الذي لعب 31 مباراة.

وأصبح الأهلي على بعد 4 نقاط فقط من حسم لقب الدوري المصري بشكل رسمي بعدما ابتعد بالصدارة عقب تغلبه على البنك الأهلي.

ويتبقى للأهلي 5 مباريات أمام "المقاولون العرب" يوم الأحد المقبل، في لقاء مؤجل من الجولة 23، ثم سموحة يوم 8 الخميس المقبل باستاد الإسكندرية في لقاء آخر مؤجل من الجولة 24 للدوري.

ويلعب الأهلي ضد زد إف سي ثم إنبي ومودرن سبورت أيام 11 و14 و17 أغسطس الجاري.

ويتبقى لفريق بيراميدز 3 مباريات أمام زد إف سي والداخلية وطلائع الجيش 4 و14 و17 أغسطس الجاري.

ويحتاج الأهلي للفوز على "المقاولون" يوم الأحد المقبل، ليصبح على بعد نقطة واحدة من التتويج في لقاء سموحة.

وقد يتوج الأهلي بشكل رسمي حال فوزه على "المقاولون" مع تعادل أو خسارة بيراميدز أمام زد.

وفيما يلي ترتيب الدوري المصري:

الأهلي (75 نقطة – 29 مباراة)

بيراميدز (70 نقطة – 31 مباراة)

المصري (52 نقطة – 32 مباراة)

مودرن سبورت (50 نقطة – 32 مباراة)

سموحة (48 نقطة – 31 مباراة)

زد (47 نقطة – 29 مباراة)

الزمالك (46 نقطة – 29 مباراة)

سيراميكا كليوباترا (45 نقطة – 32 مباراة)

إنبي (43 نقطة – 31 مباراة)

الاتحاد (40 نقطة – 32 مباراة)

طلائع الجيش (39 نقطة – 32 مباراة)

البنك الأهلي (34 نقطة – 32 مباراة)

الجونة (33 نقطة – 31 مباراة)

الإسماعيلي (32 نقطة – 32 مباراة)

فاركو (31 نقطة – 32 مباراة)

بلدية المحلة (27 نقطة – 32 مباراة)

المقاولون العرب (25 نقطة – 31 مباراة)

الداخلية (19 نقطة – 32 مباراة) تأكد هبوطه رسميًا.