يلعب المنتخب المغربي الأولمبي مباراة مصيرية أمام منافسه الأمريكي في ربع نهائي منافسات كرة القدم لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة حاليًا في العاصمة الفرنسية باريس.

ويصعد الفائز من تلك المباراة إلى المربع الذهبي لتحديد المنتخبات الحاصلة على ميداليات في أولمبياد باريس 2024.

وتسرد "إرم نيوز" أربع نقاط مفصلية تحدد هوية المنتخب الفائز في هذه المواجهة بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية.

تشابهات عديدة

يتشابه المنتخب المغربي مع نظيره الأمريكي في الكثير من التفاصيل التي تخص الإحصاءات في تلك البطولة حتى هذه اللحظة.

ويوجد توازن كبير بين عدد الأهداف التي سجلها والتي استقبلها كل فريق، بفارق ثلاثة أهداف للمنتخب المغربي الذي سجل ستة واستقبل ثلاثة، مثلها للمنتخب الأمريكي الذي سجل سبعة واستقبل أربعة.

ويصنع الفريقان نفس عدد الفرص تقريبًا في كل مباراة بواقع 3 للمنتخب المغربي و2.7 للمنتخب الأمريكي صاحب أقوى هجوم في تلك النسخة من البطولة، بعد فوزهم الأخير بثلاثة أهداف على غينيا.

نقطة قوة أمريكية

يتمتع المنتخب الأمريكي بنقطة قوة سيكون على منافسه المغربي أن ينتبه لها قبل مواجهة الفريقين المنتظرة، والتي قد تقود إلى الحصول على ميدالية أولمبية تاريخية.

ويملك المنتخب الأمريكي تنوعًا أكبر عندما يأتي الأمر لكيفية تسجيل الأهداف التي سجلها في البطولة حتى هذه اللحظة.

وتنوعت الأهداف الأمريكية بين كرات من داخل أو خارج المنطقة وتسديدات بالقدم اليمنى أو اليسرى، كما أن لديهم هدفاً من ضربة ثابتة من أصل محاولة واحدة وآخر من ركلة جزاء.

أما المنتخب المغربي فأهدافه الستة كافة من داخل منطقة الجزاء وله ركلتا جزاء، ولم يسجل من ركلات ثابتة، على الرغم من الحصول على ثلاث ركلات في مناطق جيدة.

مفاتيح الحسم

يوجد في تلك المباراة خمسة أسماء، بواقع ثلاثة من الولايات المتحدة ولاعبين من المغرب يمكنهم أن يحركوا تلك المواجهة، ويتحكموا في مصيرها.

أشرف حكيمي وسفيان رحيمي من قبل المنتخب المغربي يمكنهما حقًا أن يغيرا مصير المواجهة، في ظل التأثير الكبير لظهير باريس سان جيرمان على أسلوب لعب أسود أطلس، وقدرة نجم العين الإماراتي التهديفية التي منحته صدارة ترتيب هدافي البطولة حتى الآن، وهو اللاعب الوحيد الذي سجل في المباريات كافة.

ومن جانب الولايات المتحدة، فيجب الحذر من جورجي ميهايلوفيتش الذي سجل مرتين في أول 15 دقيقة في هذه البطولة.

كيفن باريديس نجم خط الوسط أيضًا من الأسماء اللامعة بالتشكيلة الأمريكية خاصة أنه يتحكم في نسق المباريات كيفما شاء ويقدم تمريرات ساحرة بطول وعرض الملعب.

ويظهر أيضًا قلب الدفاع ناثان هاريل الذي أظهر صلابة مذهلة ضد فرنسا، رغم تلقي فريقه ثلاثة أهداف، وضد نيوزيلندا وغينيا.

تحذير مغربي

ينجح المنتخب الأمريكي دائمًا في تحقيق الفوز في المباريات التي يتقدم فيها في النتيجة بشكل مبكر، فقد سجلوا خمسة من أهدافهم السبعة في أول 35 دقيقة وهو ما لا يتناسب بشكل جيد مع أسود أطلس، الذين لا يقدمون أفضل مستويات لهم عند الركض خلف النتيجة.

وثبت ذلك في مواجهة أوكرانيا بالفعل، التي تقدمت في الدقيقة الـ 22، وبسبب ذلك نجحت في تحقيق الفوز، على الرغم من إدراك المغرب للتعادل في الدقيقة الـ64.

سيكون على المغرب أن يصمد بشكل جيد في الشوط الأول أمام المنتخب الأمريكي وألا يتلقى أهدافًا، وسيسبب ذلك اليأس في نفوس الخصم بشكل تدريجي.