تصرف غير متوقع من إمام عاشور مع مشجع لنادي الزمالك (فيديو)

أقدم إمام عاشور، نجم الأهلي المصري، على تصرف غير متوقع عقب لقاء فريقه، مساء الخميس، ضد البنك الأهلي على استاد القاهرة.

وفاز الأهلي على ضيفه البنك الأهلي بنتيجة 1-0 ضمن منافسات الجولة الـ 32 للدوري المصري.

وذهب عاشور لتحية جماهير الأهلي عقب نهاية المباراة وسط هتافات مدوية من جانب مشجعي القلعة الحمراء.

وأمسك عاشور قميصه ليهديه لأحد المشجعين، ولكن المفاجأة أن طفلاً يرتدي قميص الزمالك المنافس التقليدي للأهلي كان موجودًا بين مشجعي الفريق الأحمر.

وأهدى عاشور قميصه للمشجع الزملكاوي عقب اللقاء، وطالبه بالتقدم قبل أن يمنحه القميص وسط هتافات من جماهير الأهلي.

واقترب الأهلي من حسم لقب الدوري المصري في الموسم الحالي حيث تفصله 4 نقاط فقط عن التتويج الرسمي.

ويخوض إمام عاشور منافسات موسمه الأول مع الأهلي بعد انضمامه قادمًا من ميتيلاند الدنماركي الذي انتقل إلى صفوفه بعد تجربة مميزة مع الزمالك.

ووجه عاشور رسالة للجماهير عقب لقاء البنك الأهلي عبر حسابه على موقع إنستغرام، قائلاً:" بعد الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا، وفي الوقت الذي يفترض أن نحصل خلاله على راحة بعد موسم طويل وصعب، نجد أنفسنا نخوض مباراة كل 3 أيام".

وأضاف:" هناك ضغط وتعب لا يتحملهما أحد، ورغم ذلك اللاعبون كانوا رجالًا، وحققوا 18 فوزًا على التوالي، واقتربت الأمور لحسم لقب الدوري لتكليل تعبنا وجهدنا".

وأتم قائلًا:"الجمهور الذي يدعمنا هو الدافع لنا للسير بقوة في البطولات كلها التي نخوضها".