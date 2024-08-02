أكد عدلي القيعي، رئيس شركة كرة القدم بالنادي الأهلي المصري، اقتراب القلعة الحمراء من حسم صفقة التعاقد مع أحد اللاعبين المميزين في الموسم المقبل.

وأبرم الأهلي صفقة وحيدة بالتعاقد مع يوسف أيمن مدافع الدحيل القطري على سبيل الإعارة بأحقية البيع النهائي.

وقال القيعي عبر قناة (MBC MASR) إن العلاقة بين الأهلي والإسماعيلي دائمًا على أعلى مستوى، موضحًا أن الأهلي لم يتأخر دائمًا عن تلبية الطلبات المالية للإسماعيلي في بيع لاعبي الفريق.

وأضاف:" الصفقات ليست حربًا ولكن البعض يحاول إشعال الفتنة بين الأهلي والإسماعيلي، ولكن حقيقة الأمر أن كل فريق يحاول الاستفادة بشكل ما من بيع أو شراء اللاعب وتدعيم صفوفه".

وعن صفقة انتقال عمر الساعي نجم الإسماعيلي إلى الأهلي، أشار إلى أنه يتمنى أن تكون المكالمة القادمة معه لتهنئته على اكتمال الصفقة في إشارة إلى حدوث تفاوض رسمي بين الناديين.

ونال عمر الساعي صاحب الـ 21 عامًا اهتمامًا كبيرًا من جانب مسؤولي أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز للتعاقد معه في الموسم الجديد.

وأعلن الدكتور محمد جمال عضو مجلس إدارة الإسماعيلي في وقت سابق، أن ناديه لن يوافق على بيع الساعي إلا بالمقابل المالي الذي يساعد على حل أزمات النادي المالية.

وأشار إلى أن الإسماعيلي حدد مبلغ مليوني دولار لبيع لاعبه الواعد، مؤكدًا أن الأهلي تفاوض عن طريق بعض مسؤوليه بشكل شفهي، ولكن لم تصل عروض رسمية للإسماعيلي.