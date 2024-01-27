كلوب في ليفربول.. انتصارات كبيرة وانكسارات مريرة

أعلن يورغن كلوب المدير الفني لليفربول رحيله عن الريدز بنهاية الموسم الحالي بعد أن أمضى تسع سنوات مع الفريق حصد فيها كل البطولات.

من أجل حصد تلك البطولات التي شملت الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا مر كلوب بالكثير من اللحظات الصعبة والجميلة، وحقق انتصارات كبيرة للغاية وتعرض لخسائر قاسية، نستعرض أبرزها معكم فيما يلي:

ليفربول 7 مانشستر يونايتد 0

الفوز 7/0 على مانشستر يونايتد بينما كان الريدز في المركز السابع واليونايتد ثالثًا بالجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي موسم 2022/20023 ليس الأكبر للريدز مع ليفربول، لكنه ربما يكون الأبرز.

الشيء اللافت في السباعية أنها جاءت كلها بداية من الدقيقة الـ43 وأظهرت مدى انهيار مانشستر يونايتد وإصرار ليفربول على إذلال منافسهم القديم بتسجيل هذا العدد من الأهداف في أقل من 50 دقيقة.