هل كلوب المدرب المثالي لبرشلونة؟

أعلن المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول، رحيله عن الريدز بنهاية الموسم الحالي، ليكون قد أمضى تسع سنوات في قيادة الفريق.

وجاء هذا الخبر بمثابة الصاعقة على جماهير ليفربول والكرة بشكل عام؛ لأن إعلان الرحيل جاء على الرغم من أن عقده في صفوف الفريق الإنجليزي مستمر حتى 2026.

إلى أين؟

في السنوات الماضية كان برشلونة ضمن الأسماء التي ارتبطت بقوة بيورغن كلوب، حيث ظهر في لائحة الأسماء المرشحة لتولي تدريب الفريق في أكثر من مناسبة.

لكن لن توجد فرصة أخرى مناسبة ومواتية لتولي كلوب لتدريب برشلونة أكثر من الوقت الحالي، في ظل الانتقادات الكبيرة التي يتلقاها تشافي، وبعد إعلان الألماني أنه سيكون حرًّا بنهاية الموسم الجاري.

وكان كلوب ضمن أحلام الرئيس الحالي للنادي الكتالوني خوان لابورتا، وكررها لويس ميغيل سانز الصحفي في صحيفة "سبورت"، بعد إعلان المدرب الألماني الأخير.