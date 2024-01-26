تشافي يلمح لرحيله عن برشلونة

ألمح تشافي مدرب برشلونة إلى رحيله عن النادي الكتالوني قريبا.

وتزداد الضغوط على تشافي بعد الخسارة 2/4 أمام أتلتيك بلباو في كأس ملك إسبانيا، والتي جاءت بعد أيام من الخسارة 1/4 أمام ريال مدريد في كأس السوبر الإسباني.

وقال تشافي في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: "تحدثوا عن استمراريتي منذ يوليو، منذ أن خسرنا مباراة ودية أمام آرسنال، أنا هادئ ونحن نقوم بعمل جيد حقًّا".

وأضاف: "أنا أعيش في واقع مختلف عن واقعكم، لا يزال بإمكاننا تحقيق شيء".