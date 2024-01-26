تشافي يلمح لرحيله عن برشلونة
ألمح تشافي مدرب برشلونة إلى رحيله عن النادي الكتالوني قريبا.
وتزداد الضغوط على تشافي بعد الخسارة 2/4 أمام أتلتيك بلباو في كأس ملك إسبانيا، والتي جاءت بعد أيام من الخسارة 1/4 أمام ريال مدريد في كأس السوبر الإسباني.
وقال تشافي في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: "تحدثوا عن استمراريتي منذ يوليو، منذ أن خسرنا مباراة ودية أمام آرسنال، أنا هادئ ونحن نقوم بعمل جيد حقًّا".
وأضاف: "أنا أعيش في واقع مختلف عن واقعكم، لا يزال بإمكاننا تحقيق شيء".
وتابع تشافي: "أنا هنا منذ عامين ونصف وأعتقد أن ما بقي أقل مما مضى، لا تقلقوا سيأتي يوم وأغادر".
وسئل تشافي: "كلوب رحل لأن طاقته انتهت.. ماذا عنك؟ ورد: "أنا أفهم ذلك، أطلب الطاقة من اختصاصي التغذية كل صباح، أنا بخير للغاية وهادئ وأتفهم وضع النادي وهو وضع صعب، هكذا جعلوني أرى الأمر في ذلك الوقت، في يونيو سنلقي نظرة فاحصة ونقرر".
وأردف: "في هذا النادي، نقدر دائمًا الأشخاص عندما يغادرون.. إنه أكبر ظلم، الآن يتم تقدير عمل إرنيستو فالفيردي، أو عمل رونالد كومان، والآن نفتقد سيرجيو بوسكيتس، عندما تم سحقه ومهاجمته من قبل، أو جوردي ألبا.. أتمنى أن تفتقدونني عندما أغادر".
وأتم: "ينقل لي القادة الثقة الكاملة ويقولون لي أن أنسى عدم الاستمرار وأن هذا مشروع، هذا ما ينقلونه إليّ، مع ديكو نتحدث عن التخطيط للموسم القادم".
وواصل مدرب برشلونة: "الشيء الوحيد الذي يشغلني هو تحسين الفريق وأنا مقتنع بأننا يمكن أن نقوم بموسم عظيم.. لقد قضيت سنتين ونصف.. أعتقد أن الوقت المتبقي لي أقل مما مضى، غوارديولا قضى أربع سنوات وهو يفوز، لويس إنريكي قضى ثلاث سنوات وهو يفوز".
وعن منافسة برشلونة هذا الموسم، حيث ينافس على لقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، قال المدرب الشاب: "أعتقد أنه يمكننا الانضمام إلى المنافسة على الدوري، المباريات القليلة المقبلة هي المفتاح للعودة، دوري أبطال أوروبا يجعلنا متحمسين وسنرى أمام نابولي، أعتقد أن لدينا فريقًا للمنافسة في كلتا المسابقتين".
وبالخسارة أما أتلتيك بلباو أصبح تشافي المدرب الذي تعرض لأكبر عدد من الخسائر في تاريخ برشلونة.
ومنذ تعيينه مدربا لبرشلونة في نوفمبر 2021، خسر تشافي مع برشلونة 25 مرة في 121 مباراة، وتعادل 20 مرة، وحقق الفوز 76 مرة.
وقاد تشافي برشلونة للفوز بلقبي الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني، الموسم الماضي.
ويحتل البلوغرانا المركز الثالث في جدول ترتيب الليغا برصيد 44 نقطة، بفارق 8 نقاط عن جيرونا المتصدر الذي لعب مباراة أكثر، ويتأخر برشلونة بـ7 نقاط عن ريال مدريد الثاني.
وتأهل برشلونة هذا الموسم لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، بعد الخروج من الدور الأول في الموسمين الماضيين.