تشافي يحقق رقما قياسيا كارثيا مع برشلونة
حقق تشافي مدرب برشلونة رقما كارثيا مع النادي الكتالوني، بعد الخسارة 2/4 أمام أتلتيك بلباو في كأس ملك إسبانيا.
وتعادل الفريقان 2/2 في الشوطين الأصليين على ملعب سان ماميس أمس الأربعاء، قبل أن يسجل الفريق المضيف هدفين في الشوطين الإضافيين ليتأهل إلى نصف النهائي.
وبهذه الخسارة أصبح تشافي المدرب الذي تعرض لأكبر عدد من الخسائر في تاريخ برشلونة.
ومنذ تعيينه مدربا لبرشلونة في نوفمبر 2021 خسر تشافي مع برشلونة 25 مرة في 121 مباراة، وتعادل 20 مرة، وحقق الفوز 76 مرة.
وقاد تشافي برشلونة للفوز بلقبي الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني الموسم الماضي، لكنه في الموسم الحالي خسر نهائي كأس السوبر الإسباني 1/4 أمام ريال مدريد.
وخسر 2/4 أمام أتلتيك بلباو في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، ويحتل البلوغرانا المركز الثالث في جدول ترتيب الليغا برصيد 44 نقطة بفارق 8 نقاط عن جيرونا المتصدر الذي لعب مباراة أكثر، ويتأخر برشلونة بـ7 نقاط عن ريال مدريد الثاني.
وتأهل برشلونة هذا الموسم لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، بعد الخروج من الدور الأول في الموسمين الماضيين.
هشاشة دفاعية
ووفقا لشبكة "أوبتا" للأرقام والإحصائيات فإن برشلونة تلقى 29 تسديدة خلال 120 دقيقة أمام أتلتيك بيلباو.
وهذا أكبر عدد من التسديدات في مباراة واحدة ضد برشلونة في مختلف المسابقات، منذ موسم 2013/2014، على الأقل، حيث كان تشافي لاعبا في الفريق.
وتلقى برشلونة هدفا في الدقيقة الأولى أمام أتلتيك بلباو ووفقا لشبكة "أوبتا" فإن برشلونة تلقى 3 أهداف في الدقيقة الأولى من المباراة في جميع المسابقات هذا الموسم.
وأضافت أن هذا هو نفس عدد الأهداف التي تلقاها برشلونة في هذا التوقيت في المواسم الـ18 السابقة مجتمعة (هدفان موسم 2011/2012، وهدف واحد موسم 2014/2015).