تشافي يحقق رقما قياسيا كارثيا مع برشلونة

ومنذ تعيينه مدربا لبرشلونة في نوفمبر 2021 خسر تشافي مع برشلونة 25 مرة في 121 مباراة، وتعادل 20 مرة، وحقق الفوز 76 مرة.

وقاد تشافي برشلونة للفوز بلقبي الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني الموسم الماضي، لكنه في الموسم الحالي خسر نهائي كأس السوبر الإسباني 1/4 أمام ريال مدريد.

وخسر 2/4 أمام أتلتيك بلباو في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، ويحتل البلوغرانا المركز الثالث في جدول ترتيب الليغا برصيد 44 نقطة بفارق 8 نقاط عن جيرونا المتصدر الذي لعب مباراة أكثر، ويتأخر برشلونة بـ7 نقاط عن ريال مدريد الثاني.

وتأهل برشلونة هذا الموسم لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، بعد الخروج من الدور الأول في الموسمين الماضيين.