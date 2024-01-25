ماذا قال تشافي بعد خروج برشلونة من كأس الملك؟

تحدث تشافي هيرناندز، مدرب برشلونة، بعد خسارة الفريق في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا أمام أتلتيك بلباو؛ ما كلّفه مغادرة البطولة.

وخسر برشلونة أمام أتلتيكو بلباو 4/2 بعد شوطين إضافيين.

وفقد برشلونة اللقب الثاني هذا الموسم بعد أيام من خسارة كأس السوبر الإسباني أمام غريمه ريال مدريد في المملكة العربية السعودية.