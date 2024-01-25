ماذا قال تشافي بعد خروج برشلونة من كأس الملك؟
تحدث تشافي هيرناندز، مدرب برشلونة، بعد خسارة الفريق في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا أمام أتلتيك بلباو؛ ما كلّفه مغادرة البطولة.
وخسر برشلونة أمام أتلتيكو بلباو 4/2 بعد شوطين إضافيين.
وفقد برشلونة اللقب الثاني هذا الموسم بعد أيام من خسارة كأس السوبر الإسباني أمام غريمه ريال مدريد في المملكة العربية السعودية.
وقال تشافي بعد المباراة :" مرة أخرى نخسر بسبب عدم التركيز والأخطاء الفردية".
وتابع :" أشعر بخيبة أمل كبيرة؛ لأنني اعتقدت أنه يمكننا حقًا الفوز بكأس الملك، لقد كان الأمر صعبًا للغاية، أتلتيك استحق الفوز".
"لا يزال أمامنا مسابقتان مهمتان وعلينا التنافس عليهما".
ومازال برشلونة ينافس على لقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا بعد خسارته لقبين في غضون أيام قليلة.
وواصل مدرب برشلونة :"يمكننا أن نكون فخورين، لقد بذلنا قصارى جهدنا وتنافسنا حتى النهاية أمام فريق عظيم وقوي في ملعبه".
وأتم:"هذا الفريق يملك مواهب صغيرة، ولو لم نكن قادرين على المنافسة كنت سأرحل".
من جهته، دافع أراوخو قائد برشلونة عن تشافي في تصريحات بعد المباراة مؤكدا أن اللاعبين يرغبون في استمراره مع الفريق.