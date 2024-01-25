رد فعل لامين يامال بعد تحميله مسؤولية خسارة برشلونة أمام بلباو (صورة)
ودع برشلونة مسابقة كأس ملك إسبانيا من ربع النهائي حينما خسر أمام مضيفه أتلتيك بلباو بأربعة أهداف مقابل هدفين على ملعب سان ماميس.
وخسر برشلونة اللقب الثاني هذا الموسم بعدما توج ريال مدريد بلقب كأس السوبر الإسباني قبل أيام في الملمكة العربية السعودية.
ورغم إحرازه هدفًا جميلًا، نال لامين يامال قسطًا كبيرًا من الانتقادات الجماهيرية بعدما أهدر فرصة سهلة للغاية أمام المرمى في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة بينما كانت النتيجة هدفين لهدفين.
وعلق يامال عبر إنستغرام :" "لقد قدمنا كل شيء على أرض الملعب، أنا آسف على الأخطاء، علينا أن نواصل العمل، لا أعرف أي طريقة أخرى".
ورد والد يامال :"بني، أنا فخور بك".
ورفض تشافي هيرناندز مدرب برشلونة تقديم أي لوم للامين يامال بعد الفرصة المحققة التي كادت تمنح برشلونة بطاقة التأهل لنصف النهائي.
وقال تشافي :"يامال أهدر الفرصة نعم، لكنه هو من صنعها بنفسه".
وشدد تشافي على أن برشلونة يمتلك مستقبلًا مزدهرًا مع هؤلاء اللاعبين الشباب مثل يامال.
وحقق أصحاب الأرض تقدمًا مبكرًا بهدف حمل توقيع جوركا جوروزيتا في الدقيقة الأولى من عمر اللقاء لكن برشلونة رد بهدفين عن طريق روبرت ليفاندوفسكي ولامين يامال في الدقيقتين الـ27 والـ32.
وبفضل هدف أويهان سانسيت في الدقيقة الـ49 امتدت المباراة لوقت إضافي حوَّل خلاله بلباو تفوقه إلى أهداف.
وأحرز إيناكي وليامز هدفًا لفريقه من كرة مرتدة في الدقيقة الثانية من الوقت الإضافي قبل أن يضيف نيكو وليامز الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة.
وينضم بلباو في قبل نهائي كأس ملك إسبانيا إلى ريال سوسيداد وريال مايوركا والفائز من مواجهة اليوم الخميس بين أتليتيكو مدريد وإشبيلية.