رد فعل لامين يامال بعد تحميله مسؤولية خسارة برشلونة أمام بلباو (صورة)

وعلق يامال عبر إنستغرام :" "لقد قدمنا كل شيء على أرض الملعب، أنا آسف على الأخطاء، علينا أن نواصل العمل، لا أعرف أي طريقة أخرى".

ورد والد يامال :"بني، أنا فخور بك".

ورفض تشافي هيرناندز مدرب برشلونة تقديم أي لوم للامين يامال بعد الفرصة المحققة التي كادت تمنح برشلونة بطاقة التأهل لنصف النهائي.

وقال تشافي :"يامال أهدر الفرصة نعم، لكنه هو من صنعها بنفسه".