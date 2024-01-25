سجل كميسي وأهدر كبرايثوايت.. لا تذبحوا لامين يامال في برشلونة

غادر برشلونة كأس ملك إسبانيا بعد الخسارة 2/4 أمام نظيره أتلتيك بلباو في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير وامتدت لشوطين إضافيين.

وأحد نجوم تلك المباراة كان النجم صاحب الأصول المغربية لامين يامال، الذي سجل هدف التقدم لبرشلونة بعد أن عادل روبرت ليفاندوفسكي تقدم أصحاب الأرض في الشوط الأول.

وتحمل يامال أعباء المباراة مثل بقية الفريق الكتالوني، لكنه أكثر من حصل على اللوم عقب انتهاء المواجهة، حيث أهدر فرصتين محققتين للتسجيل، بعد هدف رائع على طريقة ليونيل ميسي.