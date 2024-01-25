سجل كميسي وأهدر كبرايثوايت.. لا تذبحوا لامين يامال في برشلونة
غادر برشلونة كأس ملك إسبانيا بعد الخسارة 2/4 أمام نظيره أتلتيك بلباو في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير وامتدت لشوطين إضافيين.
وأحد نجوم تلك المباراة كان النجم صاحب الأصول المغربية لامين يامال، الذي سجل هدف التقدم لبرشلونة بعد أن عادل روبرت ليفاندوفسكي تقدم أصحاب الأرض في الشوط الأول.
وتحمل يامال أعباء المباراة مثل بقية الفريق الكتالوني، لكنه أكثر من حصل على اللوم عقب انتهاء المواجهة، حيث أهدر فرصتين محققتين للتسجيل، بعد هدف رائع على طريقة ليونيل ميسي.
أرقام لامين يامال أمام بلباو
لعب يامال الوقت الأساسي للمباراة كاملًا، وخاض الشوط الأول من الأشواط الإضافية، وسدد كرة واحدة على المرمى كانت هي الهدف، وكرتين خارجه لو كان قد سجل واحدة منهما فقط لكانت المباراة قد انقلبت تمامًا.
وحاول صاحب الـ 16 عامًا مراوغة خصومه في أربع مناسبات ونجح في مرة واحدة فقط بنسبة نجاح 25% وفاز بـ 6 كرات ثنائية أرضية من أصل 12، كما خسر كرتين هوائيتين، وفقد الكرة 19 مرة.
ودفاعيًا كانت مساهمة الشاب ضئيلة، فقد أبعد كرة واحدة عن مناطق الخطورة وقطع كرة أخرى طوال 105 دقائق.
لا تذبحوا يامال
خرج تشافي المدير الفني لبرشلونة بعد المباراة وأكد أنه لا يمكنه بأي حال من الأحوال إلقاء اللوم على لامين يامال الذي سجل هدفًا رائعًا، وعن الفرصة التي أهدرها في نهاية اللقاء قال: "صحيح لقد أهدر هدفًا، لكنه هو من صنع تلك الفرصة لنفسه".
وتعامل تشافي في ذلك الحديث مع يامال مثالي، لكن الدفع به لكل تلك الدقائق وتحميله المسؤولية هو أمر قد يساعد في حرقه أمام الجماهير، واستنفاد فرصه مبكرًا.
وكان يامال أخطر نجوم برشلونة على مرمى أتلتيك بلباو منذ بداية اللقاء، وأرهق يوري مدافع الفريق الباسكي بشكل كبير، ولو كان تشافي قد تعامل معه بشكل أفضل وأراحه بعد هدفه الأول أو حتى بعد فرصته التي أهدرها في الدقيقة الـ 64 بعد عمل كبير من ليفاندوفسكي لكان الوضع أفضل ربما.