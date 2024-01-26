صدمة.. ليفربول يعلن رحيل كلوب نهاية الموسم.

وسيواصل المدرب، البالغ من العمر 56 عامًا، الإشراف على المباريات المتبقية لليفربول الموسم الحالي قبل إسدال الستار على فترة تدريب رائعة استمرت 8 سنوات ونصف في الريدز.

ومع كلوب فاز ليفربول بـ6 ألقاب كبرى، أبرزها لقب في الدوري الإنجليزي، ولقب في دوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب: "أستطيع أن أفهم أنها صدمة لكثير من الناس في هذه اللحظة، عندما تسمعونها لأول مرة، لكن من الواضح أنني أستطيع شرحها أو على الأقل محاولة شرحها".

وأضاف: "أنا أحب كل شيء في هذا النادي، وأحب كل شيء في المدينة، وأحب كل شيء في مشجعينا، وأحب الفريق، وأحب الموظفين. وأحب كل شيء، لكن استمراري في اتخاذ هذا القرار يظهر لك أنني مقتنع بأنه هو القرار الذي يجب أن أتخذه".

وتابع المدرب الألماني: "الأمر هو أنني كيف يمكنني أن أقول ذلك، طاقتي تنفد، ليس لدي أي مشكلة الآن، من الواضح أنني كنت أعلم منذ فترة طويلة أنني سأضطر إلى الإعلان عن ذلك في وقت ما، لكنني بخير تمامًا الآن، وأعلم أنني لا أستطيع القيام بهذه المهمة مرارًا وتكرارًا".

وأتم: "بعد السنوات التي قضيناها معًا، وبعد كل الوقت الذي قضيناه معًا، وبعد كل الأشياء التي مررنا بها معًا، زاد احترامك وزاد الحب لك، وأقل ما أدين لك به هو الحقيقة، وهذه هي الحقيقة".