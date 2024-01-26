سر الرحيل المفاجئ ليورغن كلوب عن ليفربول
كشف تقارير صحفية سبب قرار يورغن كلوب بالرحيل المفاجئ عن ليفربول بنهاية الموسم الحالي.
وأعلن ليفربول أن المدرب الألماني سيرحل عن الريدز بنهاية الموسم، رغم أن عقده ينتهي في يونيو 2026.
وبحسب الصحفي بول جويس، فإن كلوب يريد أخذ فترة راحة من وظيفة التدريب.
وبعد العمل مع بروسيا دورتموند 7 مواسم، حصل كلوب على فترة راحة لأكثر من 4 أشهر، قبل أن يتولى تدريب ليفربول في أكتوبر 2015.
وأكد كلوب نفسه في تصريحات لقناة ليفربول على رغبته في الحصول على راحة، حيث "نفذت طاقته"، على حد وصفه.
ونقل موقع ليفربول عن كلوب قوله: "أبلغت النادي بالفعل في نوفمبر، يجب أن أشرح قليلا أن الوظيفة التي أقوم بها ربما يراها الناس من الخارج، فأنا على خط التماس وفي الدورات التدريبية وأشياء من هذا القبيل، ولكن غالبية الأشياء تحدث حول هذا النوع من الأشياء، هذا يعني أن الموسم يبدأ وأنك تخطط للموسم التالي تقريبًا بالفعل".
وأوضح: "عندما جلسنا معًا نتحدث عن التعاقدات المحتملة، والمعسكر الصيفي المقبل، وهل يمكننا الذهاب إلى أي مكان، خطرت ببالي فكرة "لست متأكدًا من أنني هنا بعد الآن"، من الواضح أنني بدأت أفكر في الأمر".
وتابع كلوب: "لم يبدأ الأمر في ذلك الوقت، ولكن بالطبع كان الموسم الماضي نوعًا ما موسمًا صعبًا للغاية، وكانت هناك لحظات كان من المحتمل أن يكون فيها القرار في الأندية الأخرى هو: هيا، شكرًا جزيلا لك على كل شيء".
وأوضح: "بالنسبة لي، كان من المهم جدًّا جدًّا أن أتمكن من المساعدة في إعادة هذا الفريق إلى المسار الصحيح، كان هذا كل ما كنت أفكر فيه، عندما أدركت مبكرًا ما حدث، إنه فريق جيد حقًّا، يتمتع بإمكانات هائلة ومجموعة عمرية فائقة وشخصيات خارقة وكل ذلك، ثم كان بإمكاني البدء في التفكير في نفسي مرة أخرى وكانت تلك هي النتيجة، هذا ليس ما أريد أن أفعله، إنه فقط ما أعتقد أنه صحيح بنسبة 100%".
وبحسب موقع "transfermarkt" فإن كلوب أدار 464 مباراة لليفربول، حقق الفوز في 288 منها، وتعادل 96 مرة، وخسر 80 مرة.
ونجح كلوب في قيادة ليفربول للفوز بـ6 ألقاب، أبرزها لقب في الدوري الإنجليزي، ولقب في دوري أبطال أوروبا.
وجاءت ألقاب ليفربول مع كلوب بواقع لقب في كل من دوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس العالم للأندية، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس الدرع الخيرية.
وكان تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي موسم 2019/2020، الأول للفريق بعد غياب طويل.
وتابع المدرب الألماني: "الأمر هو أنني، كيف يمكنني أن أقول ذلك، طاقتي تنفد، ليس لدي أي مشكلة الآن، من الواضح أنني كنت أعلم منذ فترة طويلة أنني سأضطر إلى الإعلان عن ذلك في وقت ما، لكنني بخير تمامًا الآن. أعلم أنني لا أستطيع القيام بهذه المهمة مرارًا وتكرارًا".
وسبق لكلوب أن أدار 270 مباراة لماينز، و318 مباراة لبروسيا دورتموند.