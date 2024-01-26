سر الرحيل المفاجئ ليورغن كلوب عن ليفربول

ونقل موقع ليفربول عن كلوب قوله: "أبلغت النادي بالفعل في نوفمبر، يجب أن أشرح قليلا أن الوظيفة التي أقوم بها ربما يراها الناس من الخارج، فأنا على خط التماس وفي الدورات التدريبية وأشياء من هذا القبيل، ولكن غالبية الأشياء تحدث حول هذا النوع من الأشياء، هذا يعني أن الموسم يبدأ وأنك تخطط للموسم التالي تقريبًا بالفعل".

وأوضح: "عندما جلسنا معًا نتحدث عن التعاقدات المحتملة، والمعسكر الصيفي المقبل، وهل يمكننا الذهاب إلى أي مكان، خطرت ببالي فكرة "لست متأكدًا من أنني هنا بعد الآن"، من الواضح أنني بدأت أفكر في الأمر".

وتابع كلوب: "لم يبدأ الأمر في ذلك الوقت، ولكن بالطبع كان الموسم الماضي نوعًا ما موسمًا صعبًا للغاية، وكانت هناك لحظات كان من المحتمل أن يكون فيها القرار في الأندية الأخرى هو: هيا، شكرًا جزيلا لك على كل شيء".

وأوضح: "بالنسبة لي، كان من المهم جدًّا جدًّا أن أتمكن من المساعدة في إعادة هذا الفريق إلى المسار الصحيح، كان هذا كل ما كنت أفكر فيه، عندما أدركت مبكرًا ما حدث، إنه فريق جيد حقًّا، يتمتع بإمكانات هائلة ومجموعة عمرية فائقة وشخصيات خارقة وكل ذلك، ثم كان بإمكاني البدء في التفكير في نفسي مرة أخرى وكانت تلك هي النتيجة، هذا ليس ما أريد أن أفعله، إنه فقط ما أعتقد أنه صحيح بنسبة 100%".