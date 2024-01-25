ليفربول يضرب موعدًا مع تشيلسي نهائي كأس الرابطة بعد تعادله مع فولهام

دياز أحرز هدف ليفربول في الدقيقة 11 عندما استقبل الكرة بصدره داخل منطقة الجزاء قبل أن يطلق تسديدة غيرت اتجاهها قبل أن تسكن الزاوية القريبة للمرمى.

وأدخل عيسى ديوب بعض السعادة على جماهير فولهام عندما أدرك التعادل في الدقيقة 76 بعد تمريرة متقنة من لاعب ليفربول السابق هاري ويلسون.

وواصل فولهام الضغط حتى صفارة النهاية في بعض الدقائق المتوترة لليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز.