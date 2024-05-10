لأول مرة.. "تيك توك" يطور تقنية لكشف "التزييف العميق"

وأعلن أنه سيقدم ميزاته الخاصة لضمان تصنيف مقاطع الفيديو التي يمكنه تحديدها على أنها من إنتاج الذكاء الاصطناعي.

وسيشمل ذلك المحتوى الذي تم إنشاؤه باستخدام أداة "Firefly" من "Adobe"، ومولدات صور "تيك توك" الخاصة بالذكاء الاصطناعي و"Dall-E" من "OpenAI".

وقال آدم بريسر، رئيس قسم العمليات والثقة والأمان في تيك توك: “التحدي هو أننا نعلم من العديد من الخبراء الذين نعمل معهم أن هناك زيادة في المحتوى الضار الذي يتم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي".

وأضاف بأن ”هذا أمر مهم حقًا لمجتمعنا لأن الأصالة هي حقًا أحد العناصر التي جعلت تيك توك مجتمعًا نابضًا بالحياة ومبهجًا".