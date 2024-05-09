فايننشال تايمز: الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى دستور

قالت "الفايننشال تايمز" البريطانية، إن الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى دستور، لا سيما في ظل الاعتماد المتزايد على الخوارزميات في اختيار الوظائف، والموافقات على القروض، والقبول في الجامعات.

وأشارت إلى أن تلك العمليات "الغامضة" تحدث خارج نطاق الرقابة البشرية؛ ما يؤدي إلى مناقشات عاجلة بين الشركات فيما يتعلق بالمبادئ التوجيهية الأخلاقية وإنشاء هيئات استشارية، مؤكدة أن تطبيق الذكاء الاصطناعي يُشكل تحديًا مباشرًا للحريات المدنية.

ويقول خبير في منصات التوظيف: "باعتباري كبير العلماء السابق في منصة توظيف رائدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، فإنني أفهم بشكل مباشر كيفية عمل هذه الأنظمة".