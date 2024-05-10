انطلاق معركة شركات التكنولوجيا ضد التزييف العميق.. وداعًا للتضليل
انطلقت معركة شركات التكنولوجيا ضد التزييف العميق مع تزايد تلك العمليات بواسطة الذكاء الاصطناعي، حيث باتت الحاجة ملحة لأدوات تكشف ذلك.
وتواجه شركات التكنولوجيا مثل OpenAI وGoogle وMeta ضغوطًا متزايدة لمراعاة المحتوى الذي تصنعه منتجاتها، إذ يدعو خبراء الصناعة إلى منع المستخدمين من إنتاج مواد مضللة وخبيثة، وتقديم طرق لتتبع مصدرها وتوزيعها.
وفي عام حافل بالانتخابات في كثير من دول العالم، تدعو الحاجة إلى إيجاد طرق لمراقبة نسب الذكاء الاصطناعي، خاصة أنه في الأشهر الأخيرة، أثرت الملفات الصوتية والصور على الحملات السياسية والتصويت بأماكن عديدة حول العالم، من بينها: سلوفاكيا، وتايوان، والهند.
كاشف التزييف الجديد
وبينما يحذّر الخبراء من أن الصورة والصوت والفيديو الناتج عن الذكاء الاصطناعي يمكن أن تؤثر على الانتخابات، تطلق "OpenAI" أداة مصممة لاكتشاف المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة مولد الصور الشهير الخاص بها DALL-E.
وتعترف الشركة بأن هذه الأداة ليست سوى جزء صغير مما ستكون هناك حاجة إليه لمحاربة ما يسمّى بالتزييف العميق في الأشهر والسنوات المقبلة.
وقالت "OpenAI" إنها ستشارك كاشف التزييف العميق الجديد الخاص بها مع مجموعة صغيرة من الباحثين في مجال المعلومات المضللة، حتى يتمكنوا من اختبار الأداة في مواقف العالم الحقيقي، والمساعدة في تحديد الطرق التي يمكن من خلالها تحسينها.
وأشارت "OpenAI" إلى أن كاشفها الجديد يمكنه التعرف بشكل صحيح على 98.8% من الصور التي تم إنشاؤها بواسطة DALL-E 3، وهو أحدث إصدار من مولد الصور الخاص بها.
لكن الشركة قالت إن الأداة ليست مصممة لاكتشاف الصور التي تنتجها المولدات الشهيرة الأخرى، مثل "Midjourney وStable".
وبما أن هذا النوع من كاشفات التزييف العميق للصورة والفيديوهات والصوت يعتمد على الاحتمالات، فإنه لا يمكن أن يكون مثاليًا أبدًا.
طرق كشف أخرى
وكبقية الشركات الأخرى والمنظمات غير الربحية والمختبرات الأكاديمية، تعمل شركة "OpenAI" على محاربة المشكلة أيضًا بطرق أخرى.
فإلى جانب عمالقة التكنولوجيا غوغل وميتا، تنضم الشركة إلى اللجنة التوجيهية للتحالف من أجل مصدر المحتوى والأصالة أو C2PA، لتطوير بيانات الاعتماد للمحتوى الرقمي.
ويعد معيار C2PA بمثابة "علامة التغذية" للصور ومقاطع الفيديو والصوت والملفات الأخرى التي توضح متى وكيف تم إنتاجها أو تعديلها، بما في ذلك باستخدام الذكاء الاصطناعي.
وقالت "OpenAI" أيضًا إنها تعمل على تطوير طرق لوضع علامة مائية على الأصوات التي يولدها الذكاء الاصطناعي بحيث يمكن التعرف عليها بسهولة في الوقت الحالي.
وتعمل الشركة على جعل أمر إزالة هذه العلامات المائية شديد الصعوبة، ورغم أن كاشف التزييف العميق الجديد من "OpenAI" يساعد بحل المشكلة، لكنه لن يحلها تمامًا، ففي المعركة ضد التزييف العميق، يبدو أنه لا يوجد أي حل سحري.