انطلاق معركة شركات التكنولوجيا ضد التزييف العميق.. وداعًا للتضليل

كاشف التزييف الجديد

وبينما يحذّر الخبراء من أن الصورة والصوت والفيديو الناتج عن الذكاء الاصطناعي يمكن أن تؤثر على الانتخابات، تطلق "OpenAI" أداة مصممة لاكتشاف المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة مولد الصور الشهير الخاص بها DALL-E.

وتعترف الشركة بأن هذه الأداة ليست سوى جزء صغير مما ستكون هناك حاجة إليه لمحاربة ما يسمّى بالتزييف العميق في الأشهر والسنوات المقبلة.

وقالت "OpenAI" إنها ستشارك كاشف التزييف العميق الجديد الخاص بها مع مجموعة صغيرة من الباحثين في مجال المعلومات المضللة، حتى يتمكنوا من اختبار الأداة في مواقف العالم الحقيقي، والمساعدة في تحديد الطرق التي يمكن من خلالها تحسينها.

وأشارت "OpenAI" إلى أن كاشفها الجديد يمكنه التعرف بشكل صحيح على 98.8% من الصور التي تم إنشاؤها بواسطة DALL-E 3، وهو أحدث إصدار من مولد الصور الخاص بها.

لكن الشركة قالت إن الأداة ليست مصممة لاكتشاف الصور التي تنتجها المولدات الشهيرة الأخرى، مثل "Midjourney وStable".

وبما أن هذا النوع من كاشفات التزييف العميق للصورة والفيديوهات والصوت يعتمد على الاحتمالات، فإنه لا يمكن أن يكون مثاليًا أبدًا.