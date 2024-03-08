ما خفايا التزييف الصوتي العميق؟

أدى انتشار الذكاء الاصطناعي وسهولة الوصول إلى الأدوات القادرة على تغيير الحقيقة، إلى ظهور واحدة من أكثر تقنيات التلاعب الرقمي إثارة للصدمة والقلق، وهي "التزييف العميق/Deepfake".

وتتيح تقنية "التزييف العميق" إنشاء مقاطع فيديو وصور وأصوات مزيفة تُظهر أفرادًا يقولون أو يفعلون أشياء لم يقولوها أو يفعلوها أبدًا، وعلى الرغم من أن النسخة الأكثر انتشارًا حتى وقت قريب كانت الفيديو، إلا أن التزييف الصوتي العميق يكتسب أهمية يومًا بعد يوم.

لمحة تاريخية

وكان أول برنامج رئيسي جلب إمكانية توليد التزييف الصوتي العميق لعامة الناس هو "Adobe Voco" في عام 2016، الذي استخدم الذكاء الاصطناعي لتقليد صوت الشخص من تسجيل قصير.