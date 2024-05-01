من بينها "يوتيوب" و"إنستغرام".. منصات ستستفيد من حظر "تيك توك"

يقضي مستخدمو "تيك توك" البالغون في الولايات المتحدة ما متوسطه 54 دقيقة على التطبيق في اليوم، أكثر من الوقت الذي يقضونه على "إنستغرام" و"سناب تشات" و"يوتيوب".

وإذا اختفت "تيك توك"، فإن هذه المنصات، جنبًا إلى جنب مع المنصات الأخرى، سوف تتدافع للحصول على تلك الدقائق القيمة من اهتمام الناس.

وبحسب التوقعات، قد تشهد شركة "ميتا"، التي تمتلك "فيسبوك" و"إنستغرام"، المزيد من المعلنين.

لكن المستخدمين، خاصة الشباب منهم الذين يمثلون القيمة الأساسية في "تيك توك"، لا أحد يدري ماذا سيفعلون؟فهل سينتقلون إلى "إنستغرام"؟، أو هل يمكن لتطبيقات أحدث أن تحصل على اهتمامهم؟.