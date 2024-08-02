أعلنت شركة "أبل" عن ارتفاع أرباحها الفصلية بشكل يتجاوز توقعات المحللين، وهو ما زاد من حجم تداول أسهمها بنسبة 0,5%.

وقالت الشركة إن إجمالي أرباحها، في الأشهر الثلاثة المنتهية في شهر حزيران/يونيو الماضي، بلغت 21,4 مليار دولار، من أصل إيرادات بلغت 85,8 مليار دولار.

وبلغت قيمة إيرادات "أبل" 39,3 مليار دولار من مبيعات "آي فون" خلال ذات الفترة، وهو أدنى بقليل مقارنة بإيرادات الفترة نفسها من العام الماضي، كما سجلت نموًا قويًا على صعيد الـ"آي باد"، الذي بلغت مبيعاته 7,2 مليارات دولار.

وأشارت "أبل" في بيان، إلى أنها حققت ارتفاعًا جديدًا في عدد الأجهزة النشطة عبر مختلف القطاعات الجغرافية، دون تقديم أرقام محددة.

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وقال رئيس "آبل" تيم كوك في بيان، إن الإيرادات الجديدة تشكّل رقمًا قياسيًا جديدًا، مع زيادة بنسبة 5% عن العام الماضي، وفقًا لما ذكرته وكالة "فرانس برس".

وأكد أن الشركة تتطلع إلى مشاركة أدوات جديدة تتضمن ميزات الذكاء الاصطناعي في منتجات "أبل"، التي كشفت عن أدواتها العاملة بالذكاء الاصطناعي "آبل إنتلجنس" في شهر حزيران/يونيو الماضي.

وتعرضت "أبل" لضغوط لإقناع المشككين في استراتيجيتها للذكاء الاصطناعي، بعد أن طرحت "مايكروسوفت" و"غوغل" بوتيرة متسارعة منتجات تعمل بهذه التقنية.

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وبدوره قال المحلل جاكوب بورن من "إي ماركتر": "سواء كان ذلك للأفضل أو الأسوأ، فقد ربطت آبل جهودها في مجال الذكاء الاصطناعي بأجزاء رئيسة أخرى من أعمالها الأساسية، خاصة آي فون".

وأشار إلى أن فاعلية استثماراتها في الذكاء الاصطناعي ستكون موضع تقويم بشكل أساس من خلال مبيعات الأجهزة، والنمو المحتمل في عائدات الاشتراك.